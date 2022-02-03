Алкоголь и лекарства: почему их опасно совмещать

Результат взаимодействия алкоголя с лекарствами невозможно предугадать.Наверняка вы не раз слышали, что алкоголь нельзя употреблять в сочетании с лекарствами. И сегодня мы объясним, чем аргументированы такие категоричные запреты.Различные категории лекарств в миксе с алкоголем могут давать совершенно различные результаты.Так, у одних в сочетании со спиртосодержащими напитками эффективность понизится, у других — наоборот, повысится в разы. От третьих — вообще неизвестно чего ожидать. Кроме того, этанол, который содержится в спиртных напитках, может усиливать побочные эффекты от приема лекарств.Опаснее всего совмещать с алкоголем таблетки от давления, снотворные препараты, антидепрессанты, мышечные релаксанты и обезболивающие, — считает один из сотрудников американского Национального института алкогольной зависимости Аарон Уайт.Спиртное одновременно усиливает седативное действие психотропных препаратов и сводит их эффективность на нет. Кратковременное улучшение настроения сменится апатией, заторможенностью и сонливостью. Симптомы депрессии и тревожность вернутся с удвоенной силой.По словам Уайта, даже на первый взгляд «не серьезные» таблетки, например, от простуды, могут вызвать болезни печени, почек или желудка, если запить их алкоголем. В миксе со спиртосодержащими напитками лекарства от бессонницы могут обернуться угнетением дыхательного центра, которое опасно для жизни.Также особенно внимательным нужно быть в случае приема антибиотиков, антидепрессантов, препаратов против эпилепсии (и других нейролептиков), лекарств против заболеваний сердечно-сосудистой системы, противодиабетических и успокоительных препаратов. Как правило, средства против, кашля, простуды, а также антигистаминные препараты содержат больше одного действующего вещества. Поэтому их реакцию с алкоголем достаточно сложно предугадать.Алкоголь замедляет выздоровление вашего организма – и это серьезная причина, чтобы при приеме антибиотиков отказаться от его употребления. При «смешивании» алкоголя и противовирусных препаратов на печень и поджелудочную железу оказывается серьезная токсическая нагрузка. Возможно появление тошноты, боли в брюшном отделе и повышение температуры.При употреблении алкоголя вместе с диуретиками (препаратами, стимулирующими обильное мочеиспускание) их эффект усиливается. Это может грозить обезвоживанием, вымыванием минеральных солей и падением артериального давления, вплоть до критических значений.Сочетание лекарств с алкоголем указано в инструкции к таблеткам (в разделах «Лекарственное взаимодействие», «Особые указания» и «Противопоказания»), поэтому ее обязательно необходимо изучить, если планируете отправиться на вечеринку. А еще лучше — проконсультируйтесь с лечащим врачом. Есть препараты, которые нельзя употреблять с алкогольными напитками ни в коем случае.