Ожирение вновь назвали причиной снижения интеллекта

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследователи из Европы и Канады установили, что лишний вес способен существенно снижать интеллект человека, негативно воздействуя на работу разных центров мозга.Как отмечают авторы исследования, лишние килограммы сами по себе связаны со снижением интеллекта, вне зависимости от того, как ожирение нарушает работу сосудов головного мозга и метаболические процессы внутри мыслительного органа. Тесты на сообразительность, которые проводились среди людей с ожирением и без, показали, что острота ума у самых тучных людей не соответствует их возрасту — показатели указывают на то, что их возраст как минимум на три года больше фактического.Выводы, полученные по итогам нового исследования, указывают на то, что лишний вес серьезно повышает риск развития деменции. До сих пор негативное воздействие ожирения на работу мозга ассоциировалось с нарушением кровоснабжения мозга из-за лишнего веса, но ученые из Университета Максмастера в Гамильтоне выяснили, что ожирение и само по себе не идет на пользу интеллекту.Ученые уверены, что массовая борьба с ожирением должна не только снизить распространенность гипертонии и сахарного диабета, но и защитить многих людей от преждевременной интеллектуальной деградации. Это весьма важно в наблюдаемой демографической ситуации.