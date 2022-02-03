Продукты для завтрака, которые сокращают уровень холестерина и жир на животе

Среди продуктов для завтрака, способных сокращать висцеральный жир на животе, одним из лучших является цельный овес.По данным исследователей из Медицинской школы Университета Уэйк Форест (США), потребление некоторых продуктов способствует уменьшению жировых отложений в области живота – в частности, висцерального жира.Речь идет о продуктах, содержащих растворимую клетчатку.Данный тип клетчатки отличается свойством растворяться в воде, образуя гелеобразный материал. Это может помочь снизить уровень холестерина и глюкозы в крови, констатируют ученые.Одним из продуктов, богатых растворимой клетчаткой, который они советуют употреблять на завтрак, является овес. Зерна овса полны такой разновидности растворимой клетчатки, как бета-глюкан. Многие исследования показали, что данное вещество может влиять на уровень плохого холестерина в крови, сокращая его. Вдобавок овсянка обеспечивает долгое насыщение, защищая от переедания.Другие продукты с растворимой клетчаткой, которые можно съесть на завтрак.Отруби.Перловка.Ячмень.Сухофрукты.Орехи.Авокадо.Брокколи.Семена льна.Семечки подсолнечника.Специалисты подчеркивают, что наилучший эффект в плане уменьшения уровня холестерина и жира на животе дает употребление подходящих продуктов в сочетании с физической активностью.