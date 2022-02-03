Продукты для завтрака, которые сокращают уровень холестерина и жир на животе
По данным исследователей из Медицинской школы Университета Уэйк Форест (США), потребление некоторых продуктов способствует уменьшению жировых отложений в области живота – в частности, висцерального жира.Речь идет о продуктах, содержащих растворимую клетчатку.
Данный тип клетчатки отличается свойством растворяться в воде, образуя гелеобразный материал. Это может помочь снизить уровень холестерина и глюкозы в крови, констатируют ученые.
Одним из продуктов, богатых растворимой клетчаткой, который они советуют употреблять на завтрак, является овес. Зерна овса полны такой разновидности растворимой клетчатки, как бета-глюкан. Многие исследования показали, что данное вещество может влиять на уровень плохого холестерина в крови, сокращая его. Вдобавок овсянка обеспечивает долгое насыщение, защищая от переедания.
Другие продукты с растворимой клетчаткой, которые можно съесть на завтрак.
Отруби.
Перловка.
Ячмень.
Сухофрукты.
Орехи.
Авокадо.
Брокколи.
Семена льна.
Семечки подсолнечника.
Специалисты подчеркивают, что наилучший эффект в плане уменьшения уровня холестерина и жира на животе дает употребление подходящих продуктов в сочетании с физической активностью.
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