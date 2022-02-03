В разных точках мира начали фиксировать новые мутации «омикрона»
Как отметила Попова, "омикрон" поражает преимущественно верхние дыхательные пути, что в большинстве случаев не приводит к тяжелому течению болезни. Комментируя слова главы Роспотребнадзора, Малинникова подчеркнула, что любая мутация патогена провоцирует определенные изменения в его способностях.
"Сегодня мы видим, что тот патоген, который циркулирует в популяции, действительно в меньшей степени поражает ткань легких, и в большей степени нацелен на верхние дыхательные пути. Но как будет вести себя COVID-19 в будущем — предсказать трудно", — сказала Елена Малинникова.
Эксперт добавила, что в разных точках земного шара фиксируются мутации "омикрона", у которых могут быть новые свойства. За процессом изменения коронавируса, как уверена Малинникова, нужно внимательно наблюдать, чтобы оперативно отслеживать опасные мутации, способные провоцировать тяжелое течение болезни. Пока что коронавирус мутирует в сторону более высокой контагиозности и менее тяжелого течения.
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Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
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