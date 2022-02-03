Врачи назвали возможные нетипичные симптомы Омикрона
Медики отмечают, что после заражения "Омикроном" могут появляться также те симптомы, которые были зафиксированы ранее у больных коронавирусом. Это лихорадка или озноб, кашель, потеря или искажение обоняния или вкуса. Доктора обращают внимание на то, что своевременное выявления симптомов и самоизоляция может помочь остановить распространение "Омикрона". Особое внимание медики советуют обратить на такой симптом, как головокружение. Его чаще всего отмечают у людей, которые заболели каким-то из вирусов. Головокружение может возникнуть, потому что организм истощен или же вирус повлиял на вестибулярную систему. О поражении вестибулярной системы может свидетельствовать головокружение, когда вы резко встаете или когда вы видите много одновременных движений. Головокружение также может быть связано со звоном в ушах, снижением слуха, напряжением глаз и головными болями.
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