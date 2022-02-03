Врачи назвали возможные нетипичные симптомы Омикрона

Как известно, Великобритания одной из первых в Европе прошла пик заболеваемости новым штаммом Омикрон. После того, как британские врачи столкнулись с огромным количеством больных новым штаммом, они назвали нетипичные симптомы, возникающие при заболевании. Это головокружение, звон в ушах, снижение слуха и напряжение в глазах. Эти признаки могут появляться и исчезать в течение дня. Как передает портал "Комментарии", перечень симптомов при заражении "Омикроном" был обнародован Национальной службой здравоохранения Англии (NHS).Медики отмечают, что после заражения "Омикроном" могут появляться также те симптомы, которые были зафиксированы ранее у больных коронавирусом. Это лихорадка или озноб, кашель, потеря или искажение обоняния или вкуса. Доктора обращают внимание на то, что своевременное выявления симптомов и самоизоляция может помочь остановить распространение "Омикрона". Особое внимание медики советуют обратить на такой симптом, как головокружение. Его чаще всего отмечают у людей, которые заболели каким-то из вирусов. Головокружение может возникнуть, потому что организм истощен или же вирус повлиял на вестибулярную систему. О поражении вестибулярной системы может свидетельствовать головокружение, когда вы резко встаете или когда вы видите много одновременных движений. Головокружение также может быть связано со звоном в ушах, снижением слуха, напряжением глаз и головными болями.