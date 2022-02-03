Подвариант Омикрона на 33% заразней

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Исследователи из Дании установили, что подвариант Омикрона под названием ВА.2 является на 33% более заразным, чем оригинальный штамм. В некоторых странах, включая и саму Данию, этот подвариант уже является доминирующим.Исследование показало, что датчане, которые заразились COVID-19 через инфицирование штаммом ВА.2, являющимся новой версией Омикрона, на 33% чаще передают его окружающим, по сравнению с теми, у кого в организме находится оригинальная версия Омикрона. Таковы результаты анализа 18 000 человек. Он показал, что ВА.2 также значительно более эффективно заражает вакцинированных и ревакцинированных людей, чем родительская версия этого штамма.Но крайне важно, что даже при появлении подварианта Омикрона дополнительный риск госпитализации у его жертв не появляется. Омикрон является заметно ослабленной версией предыдущих штаммов коронавируса, включая и Дельта-штамм, который вызвал очень заметную смертность в России. Результаты исследования позволяют понять, почему ВА.2 начал подавлять штамм Омикрон в Великобритании. Ещё совсем недавно на долю подварианта приходилось каждое 30-е заражение, но теперь эти цифры растут.После выявления Омикрона эксперты заговорили о завершении пандемии из-за того, что этот вирус является очень заразным и способным поразить всё человечество в короткие сроки, но и вызывающим более мягкую форму ковида. Однако некоторые учёные настаивают на том, что коронавирус будет продолжать мутировать и становится ещё более инфекционным, но менее тяжёлым. Дания является эпицентром заражений ВА.2 в Европе, и здесь этот подвариант подавил изначальный штамм Омикрон всего за считанные недели в январе. Именно на долю новой версии Омикрона приходится 82% заражений в Дании. Чуть менее агрессивно он распространяется и на другие страны, но в самой Дании, несмотря на заметный рост заражений, власти приняли решение отказаться от всех ограничений из-за коронавируса.