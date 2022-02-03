Почему отказ от вредных привычек может убить

Решиться на отказ от вредных привычек сложно, к тому же организм в это время переживает сильнейший стресс. Высока вероятность столкнуться с синдромом отмены.Синдром отмены включает в себя группу симптомов, которая проявляется, когда человек резко отказывается от привычных веществ. Это могут быть как психоактивные вещества (алкоголь, никотин и другие), так и определенные лекарства. Если речь идет о психоактивных веществах, часто синдром отмены называют ломкой.Симптомы могут быть физиологическими и психологическими. Например, у человека неожиданно появляется тревожность, он становится более раздражительным или его мучает тошнота, тахикардия и тремор конечностей, потливость, проблемы с ЖКТ. В крайнем случае может проявиться лихорадка и галлюцинации.Интенсивность симптомов зависит от времени употребления и причины зависимости. Конечно, от кофе отказаться будет проще, чем от алкоголя и так далее. В норме вещества, которые вызывают привыкание, организм может производить сам —это гормоны и нейромедиаторы.Однако в момент отказа от употребления организм продолжает ждать подпитки веществами извне и снижает собственную выработку медиаторов. Поэтому так важно поддерживать организм во время отказал от вредных привычек. Например, отказываться постепенно.Заручитесь поддержкой близких и обеспечьте себе комфортные условия. Помочь может правильно питание и обильное питье, часто мысли о вредной привычке усиливаются в момент голода. Не менее важно наладить режим сна. Чтобы перенести стресс, организму нужно достаточно времени на отдых. Отвлекайте себя приятными занятиями, чтобы избежать навязчивых мыслей или тревожности.В запущенных случаях синдром отмены может потребовать участия врача и медикаментозного сопровождения. Для снятия боли применяются анальгетики и успокоительные.Вероятность умереть от ломки есть, так как серьезная нагрузка приходится на сердце. Однако большую опасность представляет психическое состояние человека. Во время абстинентного синдрома зависимый может решиться на отчаянные действия: нападение, суицид и прочие.