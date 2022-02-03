Астения: что это за болезнь?

Астения - это психофизическое переутомление, сопровождаемое повышенным чувством раздражения и тревожности, приступами слабости и бессонницей. Сопутствующими признаками могут быть ломота в мышцах, головокружение, проблемы с ЖКТ. Данное состояние требует от человека больше времени на перерывы, трудоспособность снижается, эффективность работы падает.На сегодняшний день астения является одним из самых распространенных заболеваний. С ней сталкиваются не только психотерапевты, но и гастроэнтерологи, кардиологи, неврологи. Данное заболевание является сопутствующей причиной язвенной болезни, острого и хронического гастрита, гипертонии, вирусного гепатита, туберкулеза, послеоперационного восстановления и т.д.Но необходимо отличать признаки астении от обычного переутомления, которое возникает в результате физической усталости, психического перенапряжения, акклиматизации, несоблюдении трудового режима. В отличие от обычного временного недомогания астения прогрессирует постепенно и не проходит за день или два. Она сохраняется надолго, от месяца до нескольких лет. Лечить астению необходимо, не стоит откладывать посещение врача.Причины астенииПредпосылками заболевания служат достаточно много факторов. Основные причины это:эмоциональное перевозбуждение;послеродовая депрессия;стрессовые ситуации;сбой биоритмов (суточные и ночные рабочие смены);недостаток витаминов (в основном групп В, С, D);физиологические заболевания (трудности пищеварения, расстройства эндокринной системы, невралгия, почечные воспаления, гематология, онкология и т.д.);вирусные заболевания (ОРВ, гепатит, менингит, энцефалит, полиомиелит и т.д.)нестабильное питание;черепно-мозговые травмы, их последствия;аллопатические заболевания головного мозга (ишемический инсульт, энцефалопатия сосудов, цереброваскулярная недостаточность);хирургические операции;эклампсия, токсикоз;психопатические заболевания.Еще одна причина возникновения астении - эмоциональный срыв, когда человек не имеет возможности осуществить свои цели и желания. Это вызывает хронический стресс. Как следствие - состояние упадка и подавленности. Такие факторы напрямую ведут к прогрессированию астении.Симптомы астенииЧеловек, у которого развивается данное заболевание, чувствует следующее:физическая усталость, вялость;хронические недосыпания;отсутствии жизненной энергии;умственная деградация;частые перепады настроения;долгие головные боли;чувство тошноты и отсутствие аппетита;постоянное внутреннее напряжение;боли в области груди;снижение либидо;повышенная светочувствительность;болевые ощущения в мышцах.Зачастую пациенты во время астении долго не могут уснуть. При этом их сон длится дольше обычного и доходит до 12 часов в сутки. Некоторые больные постоянно ощущают чувство холода или напротив, страдают от духоты.Если у человека прослеживаются вышеперечисленные симптомы, либо некоторые из них, то следует сходить на прием к врачу. Самолечение лучше исключить. Как правило, астенией занимается невролог, но сначала рекомендуется обратиться к терапевту, так как астения может быть спровоцирована разными заболеваниями. В любом случае диагноз астения может поставить только врач и, на его основе, назначить грамотное лечение. Эффективная терапия в этом случае необходима.Лечение астенииВо-первых, при диагностировании астении, необходимо избавиться от внешних раздражителей, обеспечить себе оптимальный режим сна и отдыха, снизить физические и психологические нагрузки.Во-вторых, нужно пройти полное обследование и сдать соответствующие анализы, направления на которые выдает лечащий терапевт. Доктор изучает историю болезни и назначает следующее:анализ крови (общий и на биохимию);ПЦР-тест (на наличие инфекционных заболеваний);анализ Т3-Т4 общий, Т4 свободный и ТТГ (тиреотропный);анализ мочи (общий);Эхо-КГ и УЗИ сердца;электроэнцефалограмму;МРТ головного мозга;иммуногенетические анализы;электронейромиографию.На основе результатов анализов врач выявит основную причину возникновения заболевания и посоветует, как лечить астению, либо даст направление к специалисту более узкого профиля.При головных болях, нарушениях координации, чувствительности и мышечного тонуса, следует обратиться к неврологу. Если развитие астении произошло на фоне стрессовых переживаний, депрессии, психологических травм - необходима консультация психолога (психиатра). Если при обследовании обнаружатся признаки онкозаболевания, то здесь нужна помощь онколога.Универсального лечения от астении не существует. Это довольно длительный процесс, включающий в себя следующие процедуры:медикаментозная терапия;психиатрическая интерференция;физиотерапия;сохранение режима дня.Лечить астенический синдром нужно комплексом процедур. Например, если его причиной стало эмоциональное выгорание, потребуется смена обстановки. А самым действенным методом будет санаторно-курортный отдых. Но даже поездка на 3-4 дня в близлежащий город может значительно улучшить самочувствие.Окружающая обстановка должна быть комфортной для работы и проживания. Не исключайте прогулки на свежем воздухе, по 2-3 часа в день. Добавьте зарядку по утрам или пробежку. Полноценное питание тоже является важнейшим аспектом на пути к выздоровлению. Включите в свой рацион необходимое количество белка, фруктов и овощей на ежедневной основе.Препараты при астенииМедикаментозная терапия предполагает прием следующих препаратов: транквилизаторы, нейролептики, адаптогены, бета-адреноблокаторы, антидепрессанты. Основные средства при лечении астении:карнитекс;когитум;корилип и корилип-НЕО;ладастен;мельдоний;пантокрин;стимол;трекрезан;элькар;энерион;витанам;гипоксен;метапрот.Также лечащий терапевт может дополнительно включить прием витаминов С, В1, В5, В12, А, Е, D. Все лекарственные средства принимаются строго по назначению врача.Лечение астении после коронавирусаЧеловек, переболевший коронавирусом, может уже после выздоровления чувствовать ухудшение здоровья, которое также необходимо лечить. Основной симптом - сильная слабость. Это происходит в связи с сильнейшим возбудителем коронавирусной инфекции, который разрушает клетки мембран (АПФ 2). Силы организма в данном случае направлены только на борьбу с вирусом.При работе с первыми зараженными, врачи были убеждены, что COVID-19 задевает лишь легочную ткань. Однако, в дальнейшем было выявлено, что инфекция проникает в головной мозг, почки, печень, сосуды и гладкомышечную ткань. Это объясняет большое количество осложнений после болезни коронавирусом.Даже после выздоровления у человека мог произойти инсульт, инфаркт, поражения мочевыделительной системы.Но самым частым постковидным симптомом остается сильнейший упадок сил после COVID-19. Патогенезом у большого числа переболевших может быть следующее:нарушение метаболизма и иммунной защиты организма;тяжелая интоксикация и ее последствия;повреждение нервных клеток;почечная недостаточность;кислородное голодание;отсутствие аппетита.Коронавирусная инфекция также является огромным психологическим стрессом для человека. Новости в СМИ зачастую напоминают военные сводки, число летальных исходов постоянно увеличивается, унифицированная форма протокола лечения еще не до конца разработана. Особенно страдают пациенты группы риска. Все это приводит к постинфекционному синдрому и возможному прогрессированию астении.С точки зрения медицины, астения - это реакция организма на потерю энергетических ресурсов. Как следствие - снижение активности и уменьшение работоспособности.Самостоятельно справиться с постковидной астенией теоретически возможно, но лучше не рисковать. Это занимает много времени, а его потеря может привести к многочисленным осложнениям. Медики настоятельно рекомендуют пройти постковидную программу оздоровления в специальных реабилитационных центрах.Также при постинфекционном восстановлении необходимо уделить внимание полноценному питанию. Меню должно быть подобрано индивидуально, с учетом сопутствующих заболеваний, аллергических реакций и общего состояния пациента. Если человек не набирает необходимый калораж из употребляемых продуктов, то дополнительно можно принимать пищевые добавки.Не следует забывать и о введении физических нагрузок. Это нужно делать постепенно. Небольшая гимнастика, ходьба на свежем воздухе, занятия на велотренажере, упрощенные варианты силовых упражнения отлично подойдут. Для начала рекомендуется избегать занятий с гантелями и различными утяжелителями. Лучше заменить их более продолжительными кардионагрузками.Чтобы в краткие сроки избавиться от постковидного синдрома в виде астении, зачастую назначается медикаментозная терапия. Доктор может предложить лечение, а именно прием:общеукрепляющих средств;антиоксидантов;витаминов;лекарств для профилактики метаболических нарушений;медикаментов для восстановления микрофлоры кишечника;седативных препаратов и др.Кортексин после коронавирусаВ числе средств, назначаемых врачами после коронавируса, нужно отдельно упомянуть Кортексин. Это сильнодействующее ноотропное средство. Этот отечественный препапарат был разработанн российскими учеными в 1999 году. Изначально он использовался для восстановления военных после контузии. В составе препарата натуральные компоненты, за счет этого он отличается хорошей переносимостью и имеет совсем небольшой ряд побочных эффектов.Еще раз отметим, что коронавирус поражает не только дыхательные пути и легкие, но и системы нервных клеток и головного мозга. Курс Кортексина назначается при постковидных заболеваниях. Он способен ускорять постинфекционные восстановительные процессы организма.Кортексин применяется в виде инъекционного раствора. Порошок разводят в соответствии с инструкцией (добавляют 0,5 % раствор новокаина, воду для инъекций или физиологический раствор). Жидкость добавки вливают постепенно, избегая образования пены.Взрослому пациенту уколы делают внутримышечно в первой половине дня один раз в сутки. Чтобы исключить возможное расстройство сна, ставить уколы в послеобеденное время не рекомендуется. Курс постинфекционного лечения составляет десять дней. Одна упаковка лекарства как раз рассчитана на эту продолжительность. В случае более тяжелых постинфекционных заболеваний, количество уколов увеличивается до двух раз в сутки.Назначение Кортексина детям происходит реже. Вводить его нужно с особой осторожностью, внимательно изучив дозировку постинфекционного применения.Прогноз и профилактика астенииАстенический синдром может возникнуть у любого человека. Существует ряд простых мероприятий, которые помогают не допустить развитие данного заболевания. При профилактике астении следует придерживаться следующих правил:вести здоровый образ жизни;отказаться от вредных привычек;соблюдать правильное питание;регулярно заниматься спортом;делать эмоциональные разгрузки;соблюдать правильный режим сна.Особенно опасно проявление астении у людей пожилого возраста. Чем старше человек, тем вероятнее прогноз развития астенического синдрома. Он проявляется в виде общей слабости, трудностей при передвижении, потери веса. Симптомами астении также могут быть снижение зрения и слуха, потеря памяти, перепады настроения.Старческая астения, как болезнь, вызывает зависимость от посторонних людей. Пожилым людям необходима помощь в процессе личной гигиены, приемах пищи и в уходе за собой. Прогноз астенического синдрома очевиден и крайне важно не допустить сильнейшего его развития.Профилактика старческой астении состоит из основных четырех советов:1. Быть физически и социально активным. Это может быть групповая ходьба, занятия танцами, йога, тай-цзы. Также не стоит забывать и о домашних делах: приготовление обеда, работа в саду и огороде, уборка и т.д. Общение с друзьями и близкими, совместные прогулки, участие в общественных мероприятиях являются хорошими спосоьами профилактики.2. Соблюдать режим питания. Прием пищи должен быть регулярным и полноценным: завтрак, обед, ужин и 1-2 перекуса. Чтобы избежать непреднамеренной потери веса, следует обязательно добавлять в свой рацион необходимое количество белка и учитывать водный режим (не менее двух литров в сутки). Для усвоения кальция в организме рекомендуется принимать витамин D. У пожилых людей развивается его недостаток, это усиливает мышечную слабость, повышает риск падений и, соответственно, возможных переломов.3. Категорически отказаться от алкоголя, сигарет и других психоактивных веществ. Данные средства сокращают продолжительность жизни и усугубляют протекания заболеваний, в том числе и астении.4. Прием любых лекарственных средств только по назначению врача. Самостоятельное лечение чревато негативными последствиями. Как правило, пожилые люди в своем возрасте уже принимают определенное количество лекарств. Если подключать еще какие-то препараты, то нужно изучить их взаимодействие с другими средствами. Это может сделать только лечащий терапевт. При необходимости доктор отправит пациента к гериатру - это специалист, который оказывает помощь пожилым людям.Таким образом, астению можно предотвратить. Для этого нужна своевременная профилактика заболевания.