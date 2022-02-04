Слива помогает бороться с высоким сахаром в крови и диабетом

По мнению ученых, слива эффективно препятствует резким скачкам уровня сахара в крови и является прекрасным натуральным средством борьбы с диабетом.Когда возникает диабет 2 типа, это может означать, что в организме не вырабатывается достаточного количества гормона инсулина. Данный гормон обладает сахароснижающим действием, при его недостатке уровень сахара в крови становится опасно высоким. Вот почему в борьбе с диабетом одним из важнейших условий является контроль уровня сахара в крови, недопущение его роста.То, что человек ест и пьет, играет важную роль в том, насколько хорошо он защищен от колебаний сахара в крови и его резкого увеличения, отмечают специалисты. Одним из продуктов, способных предотвращать всплески сахара в крови и снижать вероятность развития диабета, ученые называют сливу. Согласно данным, опубликованным в British Medical Journal , потребление слив и чернослива связано с более низким риском развития диабета 2 типа.В свою очередь World Journal of Diabetes опубликовал результаты исследования, показавшего, что«сливы помогают повысить уровень гормона адипонектина, который участвует в снижении уровня сахара в крови».Кроме того, фрукт богат таким полифенолом как хлорогеновая кислота – это соединение также помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, препятствует чрезмерному аппетиту. Вдобавок сливы насыщены клетчаткой, замедляющей скорость, с которой тело поглощает углеводы.Продукты с низким ГИ. Слива относится к продуктам с низким гликемическим индексом. Именно они являются предпочтительными для диабетиков. Гликемический индекс (ГИ) показывает, с какой скоростью съеденная пища повышает уровень сахара в крови. Продукты с низким ГИ обычно дольше расщепляются, что защищает от резкого увеличения уровня сахара, его колебаний.