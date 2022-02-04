Любимый россиянами продукт защитит от инфарктов

По мнению известных российских врачей, творог содержит компоненты, которые препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. К ним относятся инфаркты и инсульты, уносящие больше всего жизней россиян.В состав творога входят аминокислоты, которые намного снижают опасность заболеваний сердца и сосудов, включая инфаркты и инсульты. Такое мнение на канале «Россия-1» высказали диетолог Михаил Гинзбург и физиотерапевт Сергей Агапкин. В частности, они отметили важность аминокислоты под названием метионин, которая участвует в процессе регенерации стенок кровеносных сосудов. Эта же кислота регулирует обмен жирами.Творог является диетическим продуктом, который способствует снижению лишнего веса. Молочный жир имеет в своём составе пентодициловую кислоту, а по уровню её насыщенности в крови можно судить о массе тела и способности человека похудеть. Она помогает формировать скопления так называемого «хорошего» холестерина, который уменьшает вероятность инфарктов. Самым подходящим в деле профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является творог жирностью от 5% до 18%.Он превосходит обезжиренный творог тем, что в нём в 12 раз больше очень полезного для организма витамина А, а вот в обезжиренном твороге вообще отсутствует витамин D, необходимый для укрепления зубов и костей. В жирном твороге его уровень достигает до 6% ежедневной рекомендуемой дозы. Эксперты также отметили, что состояние сердечно-сосудистой системы необходимо регулярно проверять, а о своём питании вести постоянные консультации с врачами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)