Что опаснее для нашего иммунитета, гамбургер или простуда?

Если вы любите куриные наггетсы и жареную картошку, возможно, у нас для вас плохие новости.Побольше гулять, высыпаться, в меру заниматься спортом – это то, что каждый из нас может сделать для своего иммунитета, поддержать организм и подарить ему больше сил для борьбы с вирусами и бактериями. А еще – всячески оберегать его от «ложных вызовов» — ситуаций, в которых придется атаковать противников, теряя драгоценный «боевой запас». Думаете, это происходит только во время болезни? Недавнее исследование подтвердило, что есть кое-что похуже.Простуда и гамбургер – одно и то же?Исследование ученых из Боннского университета, опубликованное в 2018 году, подтвердило: когда мы обедаем или перекусываем фаст-фудом (пищей с высоким содержанием красного мяса, сахара, насыщенных жиров и малым количеством клетчатки), мы наносим по нашей иммунной системе удар, как если бы неделю болели ОРВИ.Исследователи месяц кормили подопытных мышей пищей, схожей по составу с той, что подается в известных заведениях быстрого питания, и обнаружили, что у животных быстро появился воспалительный ответ, схожий с тем, который появляется после перенесенного инфекционного заболевания. Организм буквально мобилизовывал мощную армию для борьбы с опасным агрессором: количество иммунных клеток в крови зверьков увеличивалось многократно.Но и это еще не самое печальное: дальнейшее исследование подтвердило, что процесс, запущенный неправильной диетой, практически необратим: даже после того, как воспалительный ответ уменьшился, генетическое тестирование продолжало выявлять изменения в иммунной системе. Фактически, защитная система организма перешла на существование в постоянном состоянии тревоги, что, конечно же, не очень полезно для здоровья.Так что если вам нужен еще один аргумент за здоровое питание и отказ от фаст-фуда, то вот он: чем больше гамбургеров и жареной картошки мы съедаем, тем меньше у нашего организма сил, чтобы противостоять по-настоящему серьезным атакам. В том числе и коронавирусу.