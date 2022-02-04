Симптомы Омикрона проявляются уже через два дня
Симптомы COVID-19 появляются всего в течение двух дней после проникновения в организм вируса, как установили исследователи из Великобритании. Это гораздо быстрее, чем было при прежних штаммах, включая и печально знаменитую Дельту. В ходе эксперимента в одной из лондонских больниц 36 здоровых молодых людей намеренно заразили COVID-19. Это было необходимо для того, чтобы узнать, как скоро у них проявятся симптомы, и возникнут ли они вообще.
В среднем, этим людям требовалось всего два дня для демонстрации характерных признаков коронавируса. Ранее, в соответствии с наблюдениями экспертов Всемирной организации здравоохранения, зараженным людям для этого требовалось от 5 до 6 дней. Проведённое Иимперским колледжем Лондона исследование включало добровольцев от 18 до 29 лет, прежде не имевших ковида. Их держали в карантине две недели в одной из больниц и намеренно давали небольшие дозы коронавируса через назальные капли.
Из всей группы только у 53% появились симптомы ковида. Почти половина участников эксперимента избежала этой болезни и просто не заразилась. А это может объяснить, почему многие люди во время всеобщей пандемии не заболевают коронавирусом. Возможно, подобное связано с какими-то характерными особенностями иммунной системой, с которым ещё предстоит разобраться.
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