Симптомы Омикрона проявляются уже через два дня

Очередное исследование показало, что после заражения коронавирусом посредством штамма Омикрон симптомы могут появиться всего через два дня. Однако почти половина заражённых вообще не заболела.Симптомы COVID-19 появляются всего в течение двух дней после проникновения в организм вируса, как установили исследователи из Великобритании. Это гораздо быстрее, чем было при прежних штаммах, включая и печально знаменитую Дельту. В ходе эксперимента в одной из лондонских больниц 36 здоровых молодых людей намеренно заразили COVID-19. Это было необходимо для того, чтобы узнать, как скоро у них проявятся симптомы, и возникнут ли они вообще.В среднем, этим людям требовалось всего два дня для демонстрации характерных признаков коронавируса. Ранее, в соответствии с наблюдениями экспертов Всемирной организации здравоохранения, зараженным людям для этого требовалось от 5 до 6 дней. Проведённое Иимперским колледжем Лондона исследование включало добровольцев от 18 до 29 лет, прежде не имевших ковида. Их держали в карантине две недели в одной из больниц и намеренно давали небольшие дозы коронавируса через назальные капли.Из всей группы только у 53% появились симптомы ковида. Почти половина участников эксперимента избежала этой болезни и просто не заразилась. А это может объяснить, почему многие люди во время всеобщей пандемии не заболевают коронавирусом. Возможно, подобное связано с какими-то характерными особенностями иммунной системой, с которым ещё предстоит разобраться.