Спасение от бессонницы: этот простой напиток поможет быстро уснуть

Получение достаточного количества сна в нужное время может помочь защитить ваше психическое здоровье, физическое здоровье и качество жизни. А вот недостаток сна может навредить организму. Однако есть простой способ решить эту проблему.Некоторые люди от природы засыпают легче, другим требуется больше времени, чтобы заснуть, но есть также некоторые факторы образа жизни, которые могут повлиять на ваш сон.Научные данные свидетельствуют о том, что теплое молоко перед сном может помочь вам заснуть. Теплое молоко содержит триптофан, который помогает организму выработать серотонин, что, в свою очередь, повышает концентрацию гормона сна мелатонина.Таким же свойством обладает и "золотое" молоко. Необходимо смешать полчашки горячего молока, одну чайную ложку куркумы, добавить маленький кусочек имбиря и одну чайную ложку меда.Специалисты отмечают, что кофеин и алкоголь могут помешать вам заснуть и помешать хорошему сну. Поэтому перед сном рекомендуется сократить употребление алкоголя и избегать употребления кофе.