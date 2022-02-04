Иммунолог рассказал о необычном эффекте после прививки от коронавируса

Иммунолог Николай Крючков рассказал о необычном эффекте после прививки против коронавируса. У некоторых людей, подвергшихся вакцинации, наблюдается эффект ноцебо.По словам иммунолога, доктора медицинских наук Николая Крючкова, у части вакцинированных людей развиваются нежелательные реакции, которые на самом деле не имеют никакой связи с прививкой. Речь идет об эффекте, который известен среди медиков как ноцебо."Есть исследования, в рамках которых группы вакцин сравнивались с группой плацебо. Оказалось, что плацебники чаще остальных фиксируют у себя те или иные нежелательные явления. Человеку не ввели ничего значимого, а он жалуется на разные нежелательные эффекты", — отметил специалист.Крючков пояснил, что головная боль, слабость и другие недомогания, на которые иногда жалуются привившиеся люди, могут объясняться в первую очередь эффектом ноцебо, а не реальным воздействием препаратов. В этом нет ничего нового для науки — давно проведенные исследования, посвященные изучению эффектов от прививок против гриппа, давали схожие результаты. Иммунолог подчеркивает, что эффект ноцебо хорошо изучен в медицинской практике, поэтому его нужно учитывать при организации кампаний по массовой вакцинации населения.