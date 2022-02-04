Аргановое масло: лучшее средство, которое замедляет старение кожи

С недавних пор это заветное средство, как говорят модные журналы, просто MUST HAVE – то, которое «обязательно должна иметь» в свое арсенале красоты люба женщина.Аргановое масло. Экзотическое название и не менее экзотическое происхождение. Думаю, хоть раз о нем вы слышали, возможно, не придавали значения, отнеся его к очередным хорошо разрекламированным новшествам косметической индустрии.Но этот продукт стоит того, чтобы узнать о нем подробнее.Родина арганового масла – далекое Королевство Марокко, что на северо-западе Африки.Добывают масло из плодов дерева аргания (аргана). Примечательно, что растет оно исключительно там, в Марокко. Из-за этого масло считается довольно редким и уникальным.!Древние берберы называли арганию «деревом жизни», так как оно имеет довольно мощную корневую систему и пышную крону, что позволяет защитить почву от эрозии и обезвоживания.А еще «жизненная сила» арганы в том, что она является для местного населения строительным материалом, топливом и пищей для людей и скота. То есть практически все, что нужно человеку – кров, энергия, пропитание может обеспечить эта самая аргания.Масло арганы добывают из плодов путем холодного отжима – прессованием ядрышек, которые содержатся в косточках плодов. Стоит отметить, что процесс получения масла из ядер довольно трудоемкий, и осуществляют его в основном вручную при помощи специальных жерновов.Занимается этим коренное население, далее продавая уже готовое масло на продажу и экспорт.Для того, чтобы получить полтора-два литра масла нужно обработать 100 кг плодов аргании! Такой урожай можно собрать примерно с 12-14 деревьев, достав из плодов около 30 кг косточек, из которых в свою очередь извлекают 3 кг ядрышек.Вот такая арифметика, еще раз объясняющая довольно высокую стоимость арганового масла.Но чем же, кроме редкого происхождения примечательно аргановое масло?Состав арганового маслаВсе особенности и уникальные свойства аргонового масла объясняются его составом.Основная его составляющая – полиненасыщенные жирные кислоты омега-6, на них приходится около 80% всего состава.В частности, стоит отметить олиго-линолиевые кислоты – в их «власти» замедлить старение клеток кожи, а также предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.Не менее ценной является и линолевая кислота, которую наш организм самостоятельно не вырабатывает, и получить ее мы можем только извне.Аргановое масло содержит витамины А, Е, F, токоферолы и полифенолы, являющиеся натуральными антиоксидантами.А еще масло арганы содержит стерин, вещество, которое обладает противовоспалительным эффектом.Масло арганы. СвойстваБлагодаря богатому полезными веществами составу аргановое масло полезно для здоровья и красоты. Среди его свойств:Смягчающее, увлажняющее, восстанавливающее – помогает справиться с любыми шелушениями и раздражениями на коже.Противовоспалительное и заживляющее – опять-таки объясняет его применение в косметологии, причем особенно ценно для младенческой кожи и кожи подростков, часто подвергающейся угревой сыпи.Омолаживающее и регенерирующее – это уже ближе для тех, кто старается следить за красотой своей кожи, продлевая ее молодость.Защитное – им можно пользоваться при лечении солнечных ожогов, их профилактики, а также с целью защиты от УФ лучей.Помогает при уходе за сухой кожей головы, избавляет от сечения волос.И для сохранения красоты ногтей его можно применять.Помимо наружного применения в косметологии, масло арганы употребляется внутрь.1.При регулярном приеме снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Его можно применять и в профилактических целях, и уже в составе комплексного лечения.2.Способствует укреплению защитных функций организма, очищает, замедляет процессы старения.3.Положительно сказывается на функциях женского организма и благотворно влияет на мужскую мочеполовую систему.4.Помогает работе печени и желудочно-кишечного тракта.5.Хорошо сказывается на работе органов зрения, предотвращая развитие «куриной слепоты», катаракты и глаукомы.Аргановое масло. ПрименениеВ силу своего полезного состава аргановое масло нашло широкое применение в косметической сфере.Более того, с недавних пор это заветное средство, как говорят модные журналы, просто “must have” – то, которое «обязательно должна иметь» в свое арсенале красоты люба женщина.И даже если в вопросе применения масел вы уже воробей стреляный и активно используете то или иное масло для своей красоты и здоровья, масло арганы все-таки сможет вас удивить. Так что попробовать его стоит.Аргановое масло в кулинарии. АмлаНо, как и многие другие масла, аргановое применяется не только как косметическое средство. Ведь первоначально коренное население Марокко использовало его как пищевое. В кулинарных целях.Его продолжают использовать и сейчас, хотя, конечно, для наших широт это довольно экзотических и дорогостоящий продукт. По вкусу масло чем-то похоже на тыквенное и имеет легких ореховый аромат.Кстати, для приготовления пищевого масла арганы косточки изначально слегка обжариваются, а если масло готовится для косметических или лечебно-профилактических целей, то косточки из плодов не проходят никакой тепловой обработки. Именно поэтому масло боле светлое.Пищевое масло арганы является одним из ингредиентов традиционной в Марокко пасты – амлу. Помимо арганового масла в ее состав входят мед и измельченный миндаль.Кстати, при условии, что масло вы найдете, ее можно попробовать сделать самим. Это очень вкусно, полезно и питательно. Не зря марокканцы едят ее на завтрак, намазывая на хлеб, тосты или лепешки.Помимо этого масло можно добавлять в рыбные, мясные блюда, и конечно же, салаты. Главное помнить, что масло не должно подвергаться сильному нагреванию, то есть добавлять его лучше в конце готовки или в уже приготовленные блюда.Масло арганы. Применение в косметологииСегодня специалисты в сфере косметологии утверждают, что по своей ценности аргановое масло не имеет аналогов. Его комплексное влияние на кожу обеспечивает увлажнение, восстановление, защиту и питание.Уникальность масла в том, что оно универсально для любого типа кожи и подходит людям любого возраста.Его используют для новорожденных, чтобы протирать кожные складки, устранять кожные высыпания и раздражения на нежной коже.Молодежь может использовать его как средство от подростковых прыщей и угрей, а более зрелые с помощью арганового масла дают коже питание, обновление и даже уменьшают глубину морщин.Аргановое масло для лицаКак и любое другое косметическое масло, аргановое для лица можно использовать как в чистом виде, так и добавляя в свои любимые средства по уходу за кожей – маски или крема.Изначально лучше нанести масло в чистом виде и в небольшом количестве, чтобы отследить реакцию кожи на новый продукт. Наносится масло точечно, аккуратно вбиваясь подушечками пальцев. Советуют наносить масло на слегка влажную (но не мокрую) кожу лица.Довольно эффективным считается применение масла арганы для кожи вокруг глаз, это средство помогает бороться с дряблостью кожи, мелкими морщинками, освежает и подтягивает.Ценное масло подходит и для ухода за областью декольте и незаменимо в качестве смягчающего средства для губ.Аргановое масло для волосНастоящий бум произвело аргановое масло как средство для укрепления, лечения и восстановления волос.Применять масло можно, непосредственно нанося его в чистом виде на волосы и кожу головы или добавляя в маски, бальзамы и шампуни для волос.Для тех, кто не может найти масло арганы в продаже в чистом виде многие косметические бренды запустили специальную линию средств для ухода за волосами. И чаще всего вы можете встретить шампунь с аргановым маслом.Если же вам все-таки посчастливилось приобрести масло арганы в чистом виде и вы намерены использовать его для красоты ваших волос, с удовольствием подскажем несколько вариантов применения:1. В составе масок.При этом полет вашей фантазии не стоит ограничивать. Традиционно для укрепления используют тандем арганового и репейного масел. Их соединяют в равных пропорциях и наносят на всю длину волос за полчаса до мытья головы.Для сухих волос полезна будет следующая маска:Одну чайную ложку арганового масла соединяем с одной чайной ложкой оливкового масла, добавляем один яичный желток.Все хорошо перемешиваем и наносим на волосы под полиэтиленовую шапочку и полотенце на 20-30 минут.После чего смываем теплой водой.2. В чистом виде.Здесь вариантов два: можно втереть примерно одну чайную ложку масла в кожу головы перед мытьем. Это поможет нам справиться с сухостью кожи, избавит от перхоти.Второй вариант подойдет для устранения сухости, ломкости и предотвращения сечения волос.Уже после мытья на почти сухие волосы взять несколько капель масла, растереть в ладонях и нанести по всей длине, особенно уделяя внимание кончикам. Не стоит бояться, что волосы станут жирными после этой процедуры. Напротив – масло арганы быстро впитается, подарит волосам здоровый блеск и шелковистость.Смывать после этой процедуры его не надо, можно просто расчесаться или завершить традиционную укладку волос.