Врач рассказал, как остановить простуду при первых признаках болезни

Как помочь самому себе, почувствовав первые симптомы простуды? Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук Сергей Грошев.Сезонные простудные заболевания становятся сегодня актуальной проблемой для многих людей, поэтому вопрос о том, как остановить развитие болезни при первых ее симптомах, задается очень часто. В интернете множество рекомендаций на этот счет, но каких именно следует придерживаться? По словам Грошева, все правила делятся на два типа — для больного и его близких.Почувствовав первые признаки недомогания, очень важно обеспечить условия для максимально эффективной работы иммунной системы. В частности, нужно защитить организм от переохлаждения, так как иммунитет лучше работает в тепле. "Охлаждение угнетает иммунную функцию, поэтому важно одеваться по погоде и не мерзнуть. С другой стороны, "прогреваться" в бане или сауне, как привыкли многие — тоже не очень полезно и даже вредно, так как это очень серьезная нагрузка на сосуды, сердце и легкие", — отметил врач.При первых признаках простудного заболевания следует уделить внимание питанию. "Нужно отдавать предпочтение диетической еде и пить достаточно воды. Есть исследования, доказывающие противовоспалительное воздействие куриного бульона. Физическую нагрузку в период болезни нужно снизить, но можно заниматься спокойной ходьбой, чтобы поддерживать кровоснабжение всех органов", — заявил врач.