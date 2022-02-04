Ученые выяснили, как вакцинация от коронавируса влияет на способность иметь детей

Вакцинация от коронавируса никак не влияет на фертильность мужчин и женщин. При этом способность иметь детей снижается в случае заражения мужчины ковидом.Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения США.Ученые провели исследование, в котором поучаствовали более 2000 пар из США и Канады в возрасте от 21 до 45 лет. В специальных анкетах они указывали данные о том, вакцинированы они или нет и удалось ли им зачать ребенка после вакцинации.Выводы исследователей свидетельствуют о том, что вакцинация не влияет на фертильность пар. При этом ученые учитывали широкий спектр факторов: получили ли участники исследования или их партнеры одну или две дозы вакцины, тип вакцины, как недавно они были вакцинированы и другие."Результаты подтверждают, что вакцинация пар, желающих забеременеть, не влияет на фертильность" - заявила Дайана Бьянки, доктор медицинских наук, директор Национального института детского здоровья и развития человека.При этом способность зачать ребенка, по данным ученых, значительно снижается в том случае, если мужчина заболел коронавирусом."Однако пары, в которых партнер-мужчина получил положительный результат в течение 60 дней данного цикла, имели на 18% меньше шансов зачать ребенка в этом цикле", - говорят ученые.Объясняется это повышенной температурой во время болезни и другими осложнениями."Лихорадка, которая, как известно, снижает количество и подвижность сперматозоидов, часто встречается при заражении SARS-CoV-2 и, таким образом, может объяснить временное снижение фертильности, которое исследователи наблюдали у пар, в которых партнер-мужчина недавно перенес инфекцию. Другими возможными причинами снижения фертильности среди партнеров-мужчин могут быть воспаление яичек и близлежащих тканей и эректильная дисфункция, которые часто встречаются после заражения SARS-CoV-2", - говорится в исследовании.Исследователи отметили, что этого краткосрочного снижения мужской фертильности потенциально можно избежать с помощью вакцинации.