Диетолог рассказала, как не разориться, питаясь правильно

Каким должен быть правильный рацион.Правильное питание — не требует значительных финансов. Для этого не нужно покупать дорогущие суперфуды в магазинах. Нужен баланс и разнообразие привычных продуктов.Что же включает в себя правильное питание?Очень просто. Это потребление всех групп продуктов для получения максимальной пользы из них. Стоит исключить колбасу и сосиски, а вместо них есть мясо, яйца и рыбу. Надо употреблять много овощей, каши, цельнозерновой хлеб.«Это все обычные продукты, которые есть в холодильнике у каждого человека», — рассказала диетолог.Одним словом, для правильного питания совершенно ненужно скупать дорогие и разрекламированные суперфуды.«Употребление суперфудов очень переоценено и вообще не нужно вообще, потому что обычные продукты могут полностью сбалансировать ваш рацион. И вы не будете тратить лишние средства на то, что не является столь полезным, как то могут рекламировать», — дополнила специалист.Не стоит увлекаться монодиетами и голодовками, у этого могут быть негативные последствия.«Нельзя сказать, что они не работают. Нет — они реально работают, но есть несколько «но». Когда человек сходит с них, он быстро набирает вес обратно, и при том может набирать даже больше, чем было до диеты», — объясняет Татьяна.Также, ограничивая себя в потреблении каких-то продуктов или групп продуктов, организм человека не получает все полезные микронутриенты, которые нужны для адекватного его функционирования, и у человека со временем начинаются разнообразные проблемы со здоровьем.А вот интервальное голодание — до сих пор довольно спорный вопрос.Определенные исследования показали его результативность. Однако там была достаточно малая выборка людей, по которой «реально оценить что-то и сделать глобальные выводы достаточно сложно».«Поэтому сейчас я могу сказать, что интервальное голодание имеет право на существование при условии сбалансированного питания в течение дня, но своим клиентам я его все же не советую, за исключением периода в 12 часов между ужином и завтраком», — рассказала специалист.Главные ошибки худеющих людей — это именно похудение на монодиетах, слишком большое ограничение себя. Это приводит только к срывам.