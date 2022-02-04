Руки ходуном: что вызывает тремор?

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с тремором — непроизвольной дрожью в руках, — особенно после длительного стресса или веселой вечеринки накануне. Однако «трясучка» далеко не всегда безобидна и может быть симптомом опасного заболевания. Разбираемся, какие состояния могут вызвать тремор.Какие бывают виды тремораВы знали, что тремор классифицируется по видам? В зависимости от симптомов и причин медики выделяют следующие разновидности этого состояния:Эссенциальный. Это наиболее распространенная разновидность дрожания рук, которая считается отдельным заболеванием. Эссенциальный тремор диагностируют более чем у 5% пациентов старше 65 лет. Характеризуется крупной или мелкой дрожью обеих рук как в движении, так и при сохранении определенной позы. Иногда сопровождается дрожью головы и других частей тела.Паркинсонический. Типичный симптом — тремор покоя с частотой 3-6 Гц, чаще возникающий при полном расслаблении мышц. Дополнительно могут вовлекаться губы, подбородок, ноги. Этот вид тремора нередко развивается на начальных стадиях болезни Паркинсона примерно у половины пациентов, по мере прогрессирования заболевания он появляется у 85% людей.Тремор при болезни Паркинсона«Дрожь (тремор) обычно начинается с кистей, рук и ног одной стороны тела. Если симптомы проявляются с обеих сторон, чаще всего речь идет не о болезни Паркинсона. Однако только врач-эксперт может определить, вызван ли тремор болезнью Паркинсона или каким-то другим нарушением. Поэтому при подозрении необходимо назначить консультацию у врача-невролога».Дистонический. Такой вид тремора развивается при дистонии — сложном синдроме, который сопровождается различными двигательными нарушениями. Как правило, они выражаются в неритмичных, медленных, вращательных движениях в разных частях тела, из-за которых человек может невольно принимать вычурные позы. Это заболевание может быть генетически обусловленным.Тремор при патологиях сосудов головного мозга. Возникает в результате нарушения кровообращения в мозге, чаще всего из-за инсульта. Это состояние не имеет четких симптомов и зависит от степени и области поражения мозга.В каких случаях руки дрожат по «уважительной» причине?Если вы с утра заметили у себя тремор, это еще не повод бежать к врачу, так называемый физиологический тремор может случиться у каждого. Обычно это дрожание рук с низкой амплитудой, которое со стороны можно не заметить, и чаще всего проявляется при выполнении тонкий и точных движений. Такой вид «трясучки» может быть вызван следующими состояниями:переутомлением;долгим сидением/стоянием в одной позе;физическим/умственным напряжением;психоэмоциональным стрессом/волнением;приемом некоторых препаратов, алкоголя.Чем сильнее напряжение, тем больше амплитуда движений. В таких случаях дрожание рук может быть заметно и со стороны.Когда тремор — это повод для беспокойства?Поскольку тремор могут вызывать самые разные состояния, в том числе совершенно прозаичные, иногда довольно сложно самостоятельно определить, временное ли это состояние или симптом заболевания. Однако есть несколько четких признаков, которые отделяют патологическое дрожание рук от нормы:тремор заметен невооруженным глазом;движения рук имеют более высокую амплитуду;частота движения более низкая (3-9 Гц);определенные условия могут спровоцировать или усилить дрожание.Если вы заметили у себя или у своего близкого эти признаки (или хотя бы один из них) — это повод обратиться к врачу. Патологический тремор может быть симптомом серьезного состояния, включая болезнь Паркинсона, инсульт, нарушения работы мозга, поражение периферических нервов, заболеваний надпочечников, печеночной недостаточности, эндокринные расстройства и т.д.Чтобы установить причины тремора, необходимо обратиться к врачу-неврологу. Чем раньше будет проведена диагностика, тем легче будет проходить лечение.