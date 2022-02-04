Врач назвала фрукт, который остановит старение

Врач-диетолог Светлана Зеленцова рассказала, чем грейпфрут полезен для желающих похудеть, и как влияет на старение.По словам врача, в грейпфруте содержится высокий уровень кремния и витамина С, способствующих выработке коллагена. Также известно о некоторых веществах, ослабляющих чувство голода и этим помогающих похудеть.Зеленцова назвала одно из них — нобителин. В его состав входит геспередин — антиоксидант, уменьшающий аллергические реакции и укрепляющий сосуды.Также в состав грейпфрута входят геропротекторы — вещества, замедляющие процесс старения. Одно из известных — нарингенин, противоопухолевое средство, антиоксидант. Это вещество также является противовирусным, антибактериальным и противовоспалительным средством.При это употреблять грейпфрут нужно не чаще одного раза в неделю, потому что он стимулирует выработку ферментов, пищеварение.Его частое употребление может привести к подавлению естественной выработки ферментов. А если присутствует непереносимость фрукта, то его следует полностью исключить из рациона.