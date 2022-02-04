Медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон
Отмечается, что специалисты медицинского центра Фудзимино выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.
"Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы", - приводит издание слова директора медучреждения Акиры Кано.
По его словам, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Кано добавил, что заявления о "смягчении" Омикрона далеки от того, что он видел на практике.
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