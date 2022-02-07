Люди теряют чувствительность к запаху тела

Учёные обнаружили мутацию в рецепторе запаха, из-за чего аромат человеческого пота теперь воспринимается менее интенсивно. Ранее его относили к числу наиболее неприятных запахов.Каждый из нас имеет собственный набор запахов, которые его раздражают, но есть и целый ряд универсально скверных. К примеру, те ароматы, что мы можем уловить в каком-нибудь заброшенном общественном сортире, или запах человеческого пота. Но учёные из Китайской Академии наук выяснили, что последний запах теперь гораздо менее раздражает жителей нашей планеты. Обнаружена мутация в рецепторе запаха человеческого пота, из-за чего его стало гораздо сложнее улавливать.Впрочем, это касается, к сожалению, не только пота, но и, к примеру, парфюма. Способность воспринимать интенсивность разного рода духов и туалетной воды снизилась. А ведь многим кажется, что это связано с качеством современной парфюмерной продукции, и якобы в прошлом парфюм был гораздо более интенсивным по-своему аромату. Китайские исследователи полагают, что рецепторы запаха пота и парфюма теперь менее чувствительны, и способность людей вместе с другими приматами улавливать эти ароматы со временем снизилась из-за изменений в генах, которые кодируют эти рецепторы.В ходе исследования его авторы секвенировали геном 1 000 китайцев для того, чтобы обнаружить генетические варианты, влияющие на восприятие 10 разных запахов. Затем они повторили эксперименты для 6 ароматов в других этнических группах из 364 человек, чтобы подтвердить, что это касается не только представителей народности хань. Было обнаружено два новых рецептора, один из которых определял синтетический мускус, который используется в разного рода ароматах, а другой - компонент пота в области подмышек. Исследования показали, что теперь люди стали гораздо менее остро реагировать на эти запахи.