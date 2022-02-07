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У многих из нас не выработана привычка выпивать достаточно воды. Почему важно сформировать такой навык и что будет, если пить каждый день рекомендованное количество воды?Организм человека на 55-70% состоит из воды, и своевременное ее восполнение – жизненно важный фактор. Единые нормативы в России не установлены, но в среднем медики советуют выпивать в сутки до 30 мл на 1 килограмм массы тела. Биологи опровергают устоявшееся заблуждение о том, что «считается» только чистая вода.Организм не проводит «сортировку» и успешно извлекает воду из всех напитков, а также продуктов и блюд с высоким содержанием жидкости.Человек восполняет нехватку жидкости из чая и кофе, арбузов, супов, соков, однако стоит учесть, что добавление сахара и соли может задерживать жидкость в организме и замедлять метаболизм. Поэтому употребление чистой воды гарантированно обеспечит вас необходимым количеством жидкости без побочных эффектов.Почему нужно пить воду?Вода –источник энергии, без нее не может проходить нормальный обмен веществ и снижается ферментативная активность. Без достаточного количества жидкости человек ощущает упадок сил, может начаться головная боль.Вода играет важную роль в доставке питательных веществ ко всем тканям и органам, включая обеспечение лёгких кислородом и поддержание стабильной работы сердца;Без воды организм не может поддерживать нормальную температуру тела;Вода необходима для функционирования иммунной системы;С помощью воды организм выводит вредные вещества (токсины) – как продукты собственной жизнедеятельности, так и погибшие бактерии и вирусы во время болезни;Вода эффективно помогает снизить вес – с этой целью выпивают стакан воды перед каждым приемом пищи, снижая чувство голода и уменьшая объем пищи, вода также улучшает пищеварение;Состояние кожи, волос и ногтей улучшается при употреблении достаточного количества воды, а обезвоженная кожа быстрее подвержена старению;Вода помогает снизить кровяное давление, расширяя сосуды;При недостаточном количестве воды суставная ткань и хрящи изнашиваются быстрее, вызывая боли и необходимость протезирования суставов;Вода борется с мочекаменной болезнью, поскольку обезвоженный организм более склонен к образованию камней в почках и мочеточниках.Когда необходимо пить больше воды, чем обычно?Жаркая погодаЛетом, когда температура воздуха поднимается выше 25-30 градусов, необходимо восполнять жидкость, которую организм теряет при потоотделении, и не выходить из дома без бутылки воды.Занятия спортомВо время тренировки организм расходует намного больше воды, что обусловлено перегревом и потоотделением. В то же время мышцы и мозг нуждаются в большем количестве питательных веществ и кислорода. На каждую тренировку стоит добавлять к обычной дневной норме 600-800 мл воды.Грудное вскармливаниеКормящей матери необходимо увеличить дневную норму жидкости на 500-700 , поскольку молоко почти на 90% состоит из воды.БеременностьБеременным рекомендуют выпивать в сутки на 300-500 мл больше, чем обычно.ОтравлениеПосле отравления организму необходимо вывести продукты распада токсинов. Увеличение объема выпитой жидкости поможет справиться с последствиями интоксикации.Опасно ли пить слишком много воды?Да, врачам знакомо «отравление водой», а слишком большой объем может стать смертельным. Не рекомендуется выпивать литр и более воды одномоментно, дневную норму лучше разделить на порции, выпивать стакан воды с утра и всегда держать на расстоянии вытянутой руки бутылку или графин с водой.