Что делать, если мучает бессонница: эффективный лайфхак

Снижение температуры тела, а также частоты сердечных сокращений — ключевые факторы, чтобы попасть в зону сна.Если вы принадлежите к тем людям, которые пытаются быстро заснуть, то вам будет интересен этот лайфхак. Ключ к тому, чтобы быстро отвлечься, — это расслабиться за час или около того перед сном.Как быстро заснутьСоучредитель Beingwell сказал, что даже не имеет значения, когда ты ложишься спать, если сначала тело расслабляется. Он заявил, что это способствует качеству сна, а именно тому, насколько эффективным он будет и насколько вы будете бодры после пробуждения.Эксперт советует наполнить бутылку с горячей или теплой водой, а затем упереться в нее босыми ногами, пока вы отдыхаете.«Это немного повысит вашу температуру тела. А потом, когда вы немного спотеете, ваша основная температура упадет», — рассказал Джеймс Вильсон.Снижение температуры тела, а также частоты сердечных сокращений является ключевым фактором, чтобы попасть в зону сна. Джеймс рекомендует использовать бутылку с горячей водой во время просмотра чего-то или занятие, которое не требует слишком много энергии мозга.Не берите с собой бутылку с горячей водой в постель, поскольку это может сделать ваш сон слишком теплым.«Ванна или душ делают то же самое (что и согревание ног бутылкой с горячей водой), но если у вас нет на это времени, это очень удобно. Особенно летом это работает очень хорошо», — отметил Джеймс.В исследовании этой теории приняли участие 15 взрослых, которые имели проблемы со сном, и обнаружили, что 40-минутная согревающая «ванна» для ног уменьшает частоту пробуждений ночью.Если согревание ног перед сном не помогает, попробуйте надеть носки на ночь. В статье, опубликованной в журнале Nature, эксперты заявили, что согревание ног является «лучшим предвестником быстрого наступления сна». Расширение кровеносных сосудов в разогретых стопах увеличивает потери тепла.Другое исследование в Южной Корее показало, что те, кто держал ноги в тепле ночью в прохладном помещении, лучше спали. Мужчинам нужно было в среднем на семь минут меньше, чтобы заснуть, они спали на полчаса дольше, а ночью просыпались в семь раз меньше, чем во время контрольного сна.