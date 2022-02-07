Названы продукты, уменьшающие риск деменции

Добавьте их в свой рацион.Болезнь Альцгеймера – женская болезнь, до 70% пациентов именно женского пола. И, к сожалению, заболеть может каждая из нас. Врачи предупреждают: профилактику стоит начинать как можно раньше. Но важно не только тренировать мозг, но и нагружать тело, а также правильно питаться. Транс-жиры, быстрые углеводы, сахар, алкоголь – все это способствует образованию опасного белка, который разрушает нейронные связи и в итоге повышает риск болезни. Впрочем, некоторые продукты, которые мы привыкли считать здоровыми, также могут быть опасны.Опасное маслоВ журнале Scientific Reports не так давно было опубликовано исследование, результаты которого показывают: регулярное употребление рапсового масла может увеличить риск развития болезни Альцгеймера.Авторы исследования, специалисты из Университета Темпл, разделили лабораторных мышей на две группы. Зверьки из первой группы полгода питались как обычно, а мыши из второй группы ежедневно получали две столовые ложки рапсового масла. Через полгода мыши пробежали лабиринт, чтобы ученые могли проверить их когнитивные способности.Выяснилось, что те животные, которые получали рапсовое масло, не только набрали больше лишнего веса, но и продемонстрировали резкое ухудшение памяти.Исследователи предположили, что регулярное потребление рапсового масла снижает уровень белка, называемого амилоидом бета 1-40, борющегося с деменцией, в мозге мышей. Этот дефицит белка позволил амилоидным бляшкам окружить нейроны их мозга, что уменьшило и повредило нейронные связи.Разумеется, для полной уверенности необходимы исследования с участием людей, но пока врачи рекомендуют ограничить потребление рапсового масла, заменив его, например, на оливковое.А вот еще несколько продуктов, которые стоит есть почаще, чтобы уменьшить риск деменции.Жирная рыбаРыба, особенно та, которая живет в холодных северных водоемах, богата полезным жиром, в котором содержится много кислот омега-3 – очень полезных соединений, которые способны уменьшать воспалительные процессы практически во всех внутренних органах человека. Регулярное употребление жирной рыбы (не менее одной порции в неделю) способно снизить риск развития болезни Альцгеймера на 60%.Орехи и семечкиЕще один источник кислот омега-3 – орехи и семечки. Кроме того, они богаты селеном и витамином Е, которые также поддерживают здоровье мозга, и антиоксиданты, которые серьезно снижают риск развития болезни Альцгеймера.ЧайСамый доступный источник антиоксидантов – чашечка чая. Причем не важно, какой чай вы предпочитаете: зеленый, черный или улун – все они богаты катехинами, которые помогают справляться с повреждениями сосудов и борется с вредным воздействием свободных радикалов. А зеленый чай богат эпигаллокатехин-3-галлатом (EGCG), который уменьшает бета-амилоидные бляшки и тау-клубки, которые повреждают мозг и повышают риск развития Альцгеймера.…и кофеУтренняя чашечка кофе – ваше тайное оружие в борьбе с болезнью Альцгеймера. В кофейных зернах содержится химическое вещество, называемое эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT), которое, как показали исследования на крысах, защищает от болезни Альцгеймера. Кстати, одна чашка кофе «подстегивает» вашу память и в течение часа после того, как вы ее выпьете, вам будет проще запоминать и обрабатывать новую информацию.Темный шоколадНесколько кусочков темного шоколада с высоким содержанием какао (и желательно без сахара) – ежедневная норма. В какао-бобах много антиоксидантов, называемых флавоноидами, которые буквально омолаживают мозг, так как усиливают кровообращение в области гиппокампа – участке мозга, ответственного за память и обработку информации.Зелёные овощиЛистовой салат, руккола, шпинат, базилик и петрушка, другая листовая зелень – эти вкусные овощи способны «омолодить» мозг на 11 лет! Звучит фантастически, не правда ли? Между тем, это правда: листовая зелень содержит лютеин, особенный пигмент, которым помогает увеличивать количество серого вещества в той части мозга, которая отвечает за память и способность к обработке информации. А так как мы накапливаем лютеин в течение всей жизни, то никогда не поздно (и не рано!) начать.ЯгодыНесколько порций ягод в неделю – свежих или замороженных – дают нам достаточно антиоксидантов, чтобы противостоять окислительным процессам, которые снижают защитной функции мозга. Чашка черники или клубники каждое утро – и ваш мозг станет моложе как минимум на 2 года.