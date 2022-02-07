Ученые рассказали о терапевтическом эффекте котов на нервную систему и сердце
Оказалось, что домашние коты способны оказывать своего рода эмоциональную поддержку человеку. Ученые пришли к мнению, что таким образом коты и кошки чувствуют доброту человека, а “оплачивают” они положительными эмоциями, которые вызывают.
Также есть исследование, в ходе которого было выяснено, что люди, держащиеся кошек и котов, в среднем живут на 5-10 лет дольше остальных, а риск инфаркта или инсульта у таких людей на 30 процентов ниже.
Дальше больше. Ученые из России рассказали, что во время мурчания домашнего питомца, у хозяина укрепляется нервная система. Помимо этого укрепляется также и иммунитет, снижаются болевые ощущения, а скорость заживления ран возрастает.
Ученые из Аризоны рассказали, что кошка в доме налаживает сон, а также способствует скорейшему засыпанию. Другое исследование говорит о положительном эффекте кошек в раннем возрасте у детей. По словам ученых, наличие кота в дома снижает развитие аллергических реакций у взрослых людей в будущем.
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