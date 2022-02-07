Ученые рассказали о терапевтическом эффекте котов на нервную систему и сердце

Как сообщает информационный портал med-heal.ru, со ссылкой на исследование, опубликованное в издании Sciencedirect, коты и кошки положительно влияют на здоровье человека. В частности речь идет о нервной системе, сердце и сердечных сосудах.Оказалось, что домашние коты способны оказывать своего рода эмоциональную поддержку человеку. Ученые пришли к мнению, что таким образом коты и кошки чувствуют доброту человека, а “оплачивают” они положительными эмоциями, которые вызывают.Также есть исследование, в ходе которого было выяснено, что люди, держащиеся кошек и котов, в среднем живут на 5-10 лет дольше остальных, а риск инфаркта или инсульта у таких людей на 30 процентов ниже.Дальше больше. Ученые из России рассказали, что во время мурчания домашнего питомца, у хозяина укрепляется нервная система. Помимо этого укрепляется также и иммунитет, снижаются болевые ощущения, а скорость заживления ран возрастает.Ученые из Аризоны рассказали, что кошка в доме налаживает сон, а также способствует скорейшему засыпанию. Другое исследование говорит о положительном эффекте кошек в раннем возрасте у детей. По словам ученых, наличие кота в дома снижает развитие аллергических реакций у взрослых людей в будущем.