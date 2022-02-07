Нутрициолог Писарева назвала симптомы, указывающие на необходимость срочного очищения от токсинов

Вопрос детоксикации уже довольно давно является предметом споров между медиками. Кто-то считает, что организм может и должен очищаться самостоятельно. Кто-то, наоборот, уверен, что ему необходима помощь. Нутрициолог Ирина Писарева рассказала в беседе с корреспондентом «Народных Новостей» о том, какие симптомы следует считать опасными и что нужно делать, чтобы эффективно и безопасно вывести токсины из организма.Современная жизнь с обилием крупных городов неминуемо отражается на здоровье. Одним из негативных факторов жизни в мегаполисах является накопление в организме вредных веществ. Они нередко становятся причиной плохого самочувствия.«Если самочувствие начинает ухудшаться, болеть голова, появляется нехватка энергии, чувствуется постоянная усталость, исчезает настроение, появляются высыпания на лице, необходимо обратиться в медицинское учреждение к врачу или специалисту по питанию, нутрициологу, чтобы он дал рекомендации и направил на анализы. Проводить очищение организма можно и в домашних условиях», — пояснила диетолог.При этом, как отметила Писарева, под очищением следует понимать не только правильное питание как таковое. Необходимо постараться максимально исключить и другие вредные факторы. Так, например, пластиковая посуда содержит в своем составе вредные канцерогенные вещества, которые хоть и в микроскопических дозах, но зато постоянно попадают в организм. Также специалист посоветовала почаще выезжать на природу и стараться жить в домах и натуральных материалов. Что же касается питания, то оно должно быть без тяжелых продуктов, с преобладанием клетчатки, фруктов и овощей.