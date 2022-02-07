Диетолог рассказала, кому нельзя пить кофе
Она посоветовала не пить кофе с жирным молоком, сливками, а также продуктами с животным белком. В этом случае полезные свойства напитка теряются.
"Биологически активные вещества, антиоксиданты и катехины, содержащиеся в составе кофе, очень легко связываются с белками и кальцием"
Саволюк порекомендовала запивать кофе стаканом воды из-за того, что этот напиток вызывает обезвоживание. Лучше всего пить кофе во время завтрака или перекуса.
"Также оказывает мочегонный эффект, выводит воду из кровяного русла. Поэтому стаканчик воды после чашки кофе — привычка, которая будет полезна для всех"
У человека могут быть индивидуальные противопоказания к кофе, например, гипертония, остеопороз и наличие кокков.
"Если врач запретил пить кофе, то, конечно, в этом случае, стоит прислушаться к своему лечащему специалисту. Не рекомендуется пить крепкий кофе людям с диагностированным гастритом, язвенной болезнью. Остальные могут пить кофе по желанию. Если хочется, в качестве десерта к напитку можно съесть легкие сладости: сухофрукты, пару фиников или дольку шоколада"
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