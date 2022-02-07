Диетолог рассказала, кому нельзя пить кофе

Диетолог Антонина Саволюк рассказала, кому противопоказан кофе и, как его правильно пить.Она посоветовала не пить кофе с жирным молоком, сливками, а также продуктами с животным белком. В этом случае полезные свойства напитка теряются."Биологически активные вещества, антиоксиданты и катехины, содержащиеся в составе кофе, очень легко связываются с белками и кальцием"Саволюк порекомендовала запивать кофе стаканом воды из-за того, что этот напиток вызывает обезвоживание. Лучше всего пить кофе во время завтрака или перекуса."Также оказывает мочегонный эффект, выводит воду из кровяного русла. Поэтому стаканчик воды после чашки кофе — привычка, которая будет полезна для всех"У человека могут быть индивидуальные противопоказания к кофе, например, гипертония, остеопороз и наличие кокков."Если врач запретил пить кофе, то, конечно, в этом случае, стоит прислушаться к своему лечащему специалисту. Не рекомендуется пить крепкий кофе людям с диагностированным гастритом, язвенной болезнью. Остальные могут пить кофе по желанию. Если хочется, в качестве десерта к напитку можно съесть легкие сладости: сухофрукты, пару фиников или дольку шоколада"