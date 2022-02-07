Способность витамина D защищать от ковида вновь подтверждена

Исследователи из Израиля предоставили подтверждения того, что витамин D может сражаться с коронавирусом. Данные об этом появлялись и раньше, но они постоянно опровергались экспертами.Ученые из Bar Ilan University доказали, что добавки с витамином D, увеличивающие уровень этого нутриента в организме, действительно способны помочь пациентам с COVID-19 уменьшить риск развития тяжелой формы болезни или смерти из-за неё. Данный витамин оказывает столь мощное воздействие в деле защиты от коронавируса, что теперь можно даже предсказать, как будет развиваться болезнь у того или иного человека просто на основе его возраста и уровня витамина D в организме. Нехватка витамина повышает вероятность тяжелой формы коронавируса и смерти из-за него.Результаты исследования основываются на информации, которая было собрана в период первых всплесков ковида в Израиле ещё до широкого доступа к профилактическим вакцинам. В этой связи врачи подчеркивают, что добавки с витамином D не являются альтернативой вакцинации, но могут быть одним из способов укрепления снижающегося уровня иммунитета. Отметим, что дефицит витамина D представляет собой распространённое явление на всём Ближнем Востоке, включая и Израиль, где почти 25% жителей имеют нехватку данного компонента.Получая добавки с витамином ещё до заражения коронавирусом, как утверждают авторы исследования, пациенты могут избежать худшей формы болезни. А вот налегать на этот витамин уже после того, как у вас выявили коронавирус, бесполезно - он просто не успеет подействовать. Поэтому гораздо лучше сейчас вакцинироваться и следить за тем, чтобы уровень витамина D в организме сохранялся на достойной отметке, конечно, не перебарщивая в этом вопросе.