Бюджетные продукты, помогающие восстановить зрение

Они могут помочь отсрочить или предотвратить определенные проблемы со зрениемНа состояние зрения влияют различные факторы, которые могут быть связаны с возрастом, с генетикой, с образом жизни и также с рационом. Соответственно некоторые продукты способны улучшить здоровье ваших глаз, причем они совершенно недорогие и доступные практически в любом супермаркете.Как рассказал доктор Брайан Вахлер, медицинский обозреватель All About Vision, возрастные заболевания глаз, такие как дегенерация желтого пятна и катаракта, обычно вызывают ухудшение зрения и слепоту у пожилых людей.«Но изменения образа жизни, включая правильное питание, могут помочь отсрочить или предотвратить определенные проблемы со зрением», — отметил он.При выборе «диеты для глаз» следует обратить внимание на свежие фрукты и овощи, но один конкретный продукт с многообещающей пользой — это шпинат.Так, шпинат богат клетчаткой, витаминами А, С и К, железом, фолиевой кислотой и калием, а листовая зелень также богата лютеином и зеаксантином — растительными пигментами, называемые каротиноидами, которые защищают сетчатку от окислительных изменений, вызванных ультрафиолетовым светом.Доктор рекомендует выбирать темно-зеленые овощи, чтобы получить больше антиоксидантов, которые защищают глаза и снижают негативное влияние на них, вызванное окислителями (свободными радикалами), которые могут вызывать возрастные заболевания глаз.Кроме шпината, эксперт также назвал и другие продукты, которые содержат лютеин и зеаксантин: капуста, сладкая кукуруза, горох и брокколи.«Дополните здоровую диету нежирными молочными продуктами и полезными напитками, такими как 100-процентные овощные соки, фруктовые соки, травяные чаи без кофеина и вода», — добавляет специалист.Что касается еды, которая может оказать негативное влияние, то врач советует избегать продуктов с рафинированным сахаром, поскольку они «вызывают скачки уровня сахара в крови, что может ускорить образование катаракты при развитии диабета».