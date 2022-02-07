Удивительное противовоспалительное средство, которое на вкус как конфета

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Молекулы куркумина способны внедряться в клетки нашего тела и сглаживать негативные последствия воспалительных процессов. Натуральный пчелиный мёд является одним из лучших природных антибактериальных средств. При этом он всегда находится под рукой у каждого из нас.Благодаря этим кубикам из желатина с мёдом и куркумой ты получишь вкусное и простое противовоспалительное средство. Оно идеально подходит как и для профилактики, так и для лечения различных заболеваний, например:Кубики из желатина с мёдом и куркумойЛечит простудуОблегчает симптомы артритаУспокаивает боли в спинеКубики из желатина с мёдом и куркумой — рецепт традиционной медицины, способный прийти к нам на помощь в любой момент.Почему так полезны эти кубики из желатина?Вот увидишь, это средство очень понравится твоим детям. Возможно, у тебя есть фигурные формочки для льда. Используй их для приготовления кубиков из желатина, и твои дети с радостью будут принимать такое лекарство.Помимо своей оригинальности кубики из желатина с мёдом и куркумой ещё и очень полезны для здоровья. В чем именно заключается их польза?Сладость, полезная для сердечно-сосудистой системыСвоим удивительным целебным свойствам и характерному желтому цвету куркума обязана содержащемуся в ней куркумину.Наибольшую пользу куркума приносит здоровью сердечно-сосудистой системы человека.Благодаря ей улучшается состояние эндотелия (оболочки, покрывающей внутреннюю поверхность сосудов). Также куркума является мощным антиоксидантом и противовоспалительным средством.Натуральный пчелиный мёд представляет собой богатый источник флавоноидов. Самое главное, чтобы он был органического происхождения, без посторонних добавок и сахаров.Флавоноиды — антиоксиданты, которые снижают риск развития заболеваний сердца.Эффективное натуральное противовоспалительное средствоВоспалительные процессы в организме человека развиваются из-за присутствия в нашем теле патогенных агентов (например, бактерий). Последние бросают вызов нашему иммунитету и заставляют наш организм принимать защитные меры.Одной из таких мер является воспаление. Это естественный и необходимый для выздоровления человека процесс.Проблемы начинаются, когда воспалительные процессы приобретают хронический характер. У одних из нас развивается хроническое воспаление суставов из-за артрита, у других отекают ноги из-за задержки жидкости.Молекулы куркумина способны внедряться в клетки нашего тела и сглаживать негативные последствия воспалительных процессов.Натуральный пчелиный мёд является одним из лучших природных антибактериальных средств. При этом он всегда находится под рукой у каждого из нас.Верный друг и защитник нашего иммунитета, именно мёд становится вторым ингредиентом кубиков из желатина. Принимай каждое утро такие кубики, и твой организм будет надёжно защищён от вирусов, бактерий и инфекций.Успокаивают боли в спинеКаждому из нас хотя бы однажды приходилось сталкиваться с болями в спине, поэтому не составляет труда представить себе, насколько сильно они способны испортить нам жизнь.Как правило, в этом случае человек нуждается не только в нескольких днях отдыха, но и противовоспалительных средствах. Обычно в такой ситуации мы прибегаем к классическим противовоспалительным медикаментам, например, ибупрофену.Куркума и мёд также способны эффективно успокаивать боли в спине.Содержащийся в этой специи куркумин представляет собой полифенол, часто использующийся в традиционной медицине для улучшения качества жизни людей, страдающих артритом.Употребление кубиков из желатина с куркумой и мёдом облегчает боли в спине, в результате чего наше самочувствие улучшается.Благодаря этому средству ты сможешь сократить приём химических медицинских препаратов, что положительным образом скажется на здоровье твоей печени.Как приготовить кубики из желатинаИнгредиенты:1 стакан натурального апельсинового сока (250 мл.)2 чайных ложки куркумы (10 г.)1/2 стакана очень горячей воды (125 мл.)2 столовых ложки мёда (50 г.)1/4 стакана натурального желатина (65 г.)Приготовление:Для начала необходимо развести 2 чайных ложки куркумы в стакане натурального апельсинового сока.Затем перелей сок в кастрюлю, добавь половину стакана воды и мёд. Нагревай средство на медленном огне. Хорошо перемешай ингредиенты деревянной ложечкой и дай смеси нагреться.Добавь желатин и сбавь огонь, не переставая при этом перемешивать ингредиенты.Вскоре ты заметишь, как смесь начала постепенно сгущаться. Возьми любимые фигурные силиконовые формочки для льда и заполни их средством.Убери ёмкость в холодильник (но не в морозильную камеру), чтобы кубики застыли.Уже через час твои вкусные желатиновые кубики с куркумой и мёдом будут готовы.Наконец, необходимо отметить, что принимать такие кубики надо на протяжении 1 недели.Если по окончании курса лечения у тебя останутся лишние кубики, убери их на хранение в морозильную камеру. Замораживание никак не сказывается на их целебных свойствах.