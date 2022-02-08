Врач Соломатина: определенные витамины могут быть полезны в волну Омикрона

Прием определенных витаминов может посодействовать укреплению иммунитета в условиях волны заболеваемости Омикрон-инфекцией, говорит медик.В интервью врача диетолога Елены Соломатиной прозвучало мнение о том, что «витамины C, D, B12, цинк и омега-3 помогают укрепить иммунитет человека в период распространения Омикрон-штамма».Соломатина заметила, что при достаточном получении витамина С, цинка улучшается способность организма сопротивляться действию инфекционных возбудителей – это происходит вследствие активизации выработки интерферонов. Благодаря витамину А укрепляется здоровье слизистых оболочек, служащих иммунным барьером на пути болезнетворных частиц. При поступлении витаминов В12, D получает поддержку нервная система.Что касается жирных полиненасыщенных кислот омега-3, они оказывают на ткани организма противовоспалительное действие. В частности, это приносит пользу сердечно-сосудистой системе.В то же время, уточняет специалист, важно не допускать неадекватного, избыточного приема витаминов и других веществ. Правильнее всего перед началом их употребления сделать анализ крови и проконсультироваться с врачом.