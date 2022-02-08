Названа самая грубая ошибка, которую мы совершаем, когда варим яйца

Отварные яйца – это калорийный, сытный и полезный продукт. Однако, даже в таком простом и давно изученном деле существуют свои подводные камни. Многие люди в процессе варки яиц совершают одну грубую ошибку, которая делает их вредными.Специалисты отметили, что это связано с температурой. Как правило, яйца бросают в воду уже после того, как она закипела, но если сварить продукт таким образом, то он слегка приобретет зеленоватый оттенок.Оказалось, что такой эффект дает сульфид железа — сложное неорганическое вещество, и если употреблять часто такие яйца, то это чревато энтеритом — воспалением в области тонкого кишечника.Поэтому лучше бросать яйца в холодную воду, предварительно ее посолив. Потом нужно подождать 5-8 минут, чтобы вода закипела, а потом еще 5 минут поддержать продукт в воде. Определить, правильно ли приготовлено яйцо, и безопасно ли оно для здоровья, можно по цвету желтка: он должен быть оранжево-желтым.Чтобы скорлупа готового яйца хорошо отставала от белка, в воду добавляют соль или соду. А сразу после варки, яйца опускают в холодную воду.