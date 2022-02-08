Потребление алкоголя может привести к летальному исходу из-за аритмии

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Ученые подтверждают связь между внезапными инсультами и слишком частыми выпивками.Новое исследование показало, что регулярное злоупотребление алкоголем может привести к потенциально фатальному нарушению сердечного ритма, об этом пишет журнал Nature Cardiovassal Research.«Часто и много выпивающие люди подвержены риску фибрилляции предсердий – нарушению сердечного ритма, которое часто приводит к инсульту и летальному исходу», - заявили исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.Фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия является разновидностью нарушений сердечного ритма, и опасна тем, что в ее случае увеличивается вероятность образованию тромбов. Инсульт, спровоцированный тромбозом, является типичным осложнением этого вида аритмии.Специалисты констатируют, что у многих людей, подвергающихся мерцательной аритмии, она может протекать бессимптомно (особенно часто бывает «тихой» в молодости). Если говорить о тех признаках, которые могут ощущаться, врачи называют быстрое, сильное сердцебиение (трепыхание), одышку (может проявляться в положении лежа, при отдыхе), быстрое уставание и общую слабость.Проведенное исследование впервые показало, что существует прямо пропорциональная зависимость между количеством употребляемого алкоголя и частотой больничных случаев мерцательной аритмии. При этом ученые отмечают: даже если у человека не было диагностировано данного нарушения сердечного ритма, его риск пострадать из-за него резко возрастает в обстоятельствах, когда выпивается много спиртного.