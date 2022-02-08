Здоровье сердца: 5 ошибок образа жизни, которые могут вызвать серьезные проблемы

Возникновению серьезных проблем со здоровьем сердечно-сосудистой системы способствуют разные факторы, одним из наиболее влиятельных является образ жизни человека.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезни сердца и сосудов уносят ежегодно почти 18 миллионов человеческих жизней. Говоря об этом, эксперты организации называют пять распространенных ошибок в образе жизни людей, вредящих сердцу наиболее сильно.Чрезмерное употребление алкоголя. Будь то вечер пятницы или утро понедельника, употребление алкоголя является нездоровой привычкой независимо от времени и места выпивки. В ВОЗ напоминают: отсутствие контроля над количеством потребляемого спиртного может привести к заболеванию сердечной мышцы, называемому алкогольной кардиомиопатией.Отсутствие бдительности в отношении симптомов. Сердце – когда подрывается его здоровье – может подавать признаки дистресса. Часто такими признаками становятся боли в груди различной интенсивности, сбои сердцебиения, постоянно высокий сердечный ритм. Распространенной ошибкой является то, что эти симптомы упускаются из виду, а если и замечаются, то нередко люди ограничиваются тем, что просто пережидают момент неприятных ощущений, не обращаясь к врачу.Недостаток отдыха. Мозг – не единственный орган, которому для эффективного функционирования требуется сон. Сердце тоже нуждается в отдыхе, чтобы оставаться здоровым и работать. Недостаток отдыха, регулярный недосып способствуют повышению артериального давления, колебаниям веса и другим нарушениям, имеющим прямое влияние на здоровье сердца.Неумение справляться со стрессом. Стресс является одним из факторов, который может способствовать развитию сердечной недостаточности. Хотя стрессовые ситуации могут возникать независимо от нашего желания, чрезмерная чувствительность и психологическая уязвимость являются той серьезной проблемой, которая усугубляет негативное влияние неприятных событий на здоровье. Нужно уметь выстраивать оборону и приучать себя реагировать на жизненные обстоятельства спокойнее.Курение. Вредное воздействие курения на здоровье хорошо известно, но многие люди игнорируют подтвержденные наукой факты – это серьезная ошибка, которая может стоить здоровья и даже жизни. Исследования показали, что курение значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, компоненты табачного дыма беспощадно разрушают внутреннюю выстилку кровеносных сосудов, делая их более твердыми, подверженными травмам и разрывам.