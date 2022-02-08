Что скрывается за постоянной усталостью

От хронической усталости страдают многие и иногда недостаточно нормализовать сон и скорректировать питание, чтобы устранить проблему.Хроническая усталость возникает не сразу, а постепенно, день за днем, и определить с чего именно все началось не просто. Рассмотрим, почему возникает это состояние и что можно предпринять для улучшения качества жизни.Основные причины хронической усталостиГлавными причинами, провоцирующими такое состояние, являются:Воспалительные процессы в организме (например, ангина, артрит, колит, кариес и прочие).Постоянный стресс, вызывающий истощение надпочечников вследствие регулярного недосыпания или нервного перенапряжения.Аутоиммунные болезни, которые приводят к нарушению работы щитовидки.Дефицит йода, цинка, витамина D.Длительный прием лекарственных средств.Наиболее часто хроническую усталость провоцируют воспаления, из-за которых истончаются сосуды и снижается количество клеток иммунной защиты, содержащих антитела, действующие на клетки с возбудителем. Если воспалительный процесс не лечить, то клетки возбудителя распространяются по всему организму, доходя даже до мозга.Специфическими клетками головного мозга являются астроциты, они возбуждаются так же, как и иммунные клетки, но не имеют выхода и поэтому стопорят систему очистки мозга от токсичных продуктов метаболизма. В мозге происходит множество сложнейших молекулярных процессов, основными из них являются:Эпигенетическое изменение белковых функций.Эпигенетикой называют несколько факторов окружающей среды (сон, питание, физические нагрузки), которые влияют на функционирование генов. А гены не только являются носителями наследственной информации, но и «строят» весь организм. Если гены постоянно подвергать чрезмерной нагрузке, то вряд ли удастся сохранить здоровье. Поэтому при малейшем подозрении на воспаление нужно минимизировать воздействие агрессивных факторов окружающей среды;Митохондриальная дисфункция.Митохондриями называют органоиды клеток, за счет которых организм вырабатывает энергию. Они очень чувствительны к окружающей среде и если что-то идет не по плану, то количество переносимых электронов уменьшается, и мы чувствуем усталость. И если пытаться решить проблему с помощью кофеина и психостимуляторов, то потом не стоит удивляться, что чувствуете себя как овощ.Хроническое воспаление вызывает не только чувство усталости, но и способствует развитию атеросклероза. Каждый день мы выбираем – есть сладкую/жирную пищу или нет, поспать или поработать ночью, позаниматься в спортзале или отложить тренировку. От того, какой выбор мы сделаем, будет зависеть наше состояние и здоровье в целом.