Чем полезна специя паприка для здоровья

Красная молотая паприка имеется на кухнях многих людей. Но очень немногие полностью в курсе того, чем эта специя полезна.Укрепляет пищеварениеПаприка обладает значительными стимулирующими свойствами, усиливающими секрецию желудочного сока, регулируя аппетит и тем самым уменьшая тягу к нездоровой пище. Быстро позволяя слюнным железам переваривать пищу, паприка помогает предотвратить ожирение и диабет. Кроме того, она облегчает движение обработанных и необработанных частиц пищи через кишечник, уменьшая вероятность запоров. Паприка также снижает вероятность кишечных расстройств, таких как воспалительное заболевание кишечника и язвенный колит.Усиливает защитные функцииВитамин С, мощный антиоксидант, присутствует в паприке в значительных количествах и играет ключевую роль в обеспечении оптимального иммунитета в организме. Паприка также содержит антиоксидант рутин, который по своей природе обладает противовоспалительной и антимикробной активностью, что помогает в борьбе с инфекциями. Добавление небольшого количества паприки в основные блюда, включая супы и второе, может значительно усилить защитный механизм иммунитета, предотвратить кашель, простуду и лихорадку.Лечит и улучшает кожуПаприка насыщена достаточным количеством важнейшего микроэлемента цинка, который участвует в синтезе коллагена и, следовательно, способствует заживлению ран на поврежденных тканях. Кроме того, паприка содержит мощные антиоксиданты, известные как катехины, которые очень эффективно замедляют старение и омолаживают текстуру кожи. Более того, наличие бета-каротина в этой специи сводит к минимуму появление глубоких линий, морщин и пигментных пятен, делая кожу молодой, сияющей и сверхгладкой.Укрепляет костиНасыщенная необходимым для поддержания крепости костей фосфором паприка укрепляет соединительные ткани в организме. Регулярное употребление этой специи в рационе также предотвращает серьезные заболевания костей, такие как остеопороз и артрит. Фосфор регулирует всасывание кальция в тканях зубов, тем самым укрепляя десны и челюстные кости.Защищает нервыМощные антиоксиданты растительного происхождения, содержащиеся в паприке, придают клеткам мозга некоторые полезные нейропротекторные свойства. Фенольные соединения класса антоцианов защищают нейроны - специализированные клетки головного мозга - от повреждений и любых травм. Таким образом, паприка в очень полезна для уменьшения риска нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.Укрепляет сердцеБлагословенный щедрыми дозами витамина Е и жирных кислот Омега-3 паприка значительно снижает уровень «плохого» холестерина, а также триглицеридов в кровотоке. Кроме того, она также может снижать артериальное давление и ослаблять напряжение в артериях, тем самым предотвращая серьезные сердечно-сосудистые патологии вроде атеросклероза. Это связано с наличием антиоксиданта антоциана.Предотвращает ракПолифенольный класс антиоксидантов в паприке исключительно полезен для предотвращения возникновения рака. Эти соединения устраняют вредные свободные радикалы из здоровых клеток жизненно важных органов, таких как почки, печень и кости, тем самым усиливая ценные цитозащитные свойства организма. Это, в свою очередь, препятствует тому, чтобы здоровые клетки вступали в неконтролируемый механизм деления, вызывая рак.Способствует зрительным функциямПаприка богата фитонутриентами, связанными с витамином А, известными как каротиноиды, и, следовательно, добавление всего лишь щепотки этой приправы в салаты, супы и мясные блюда дает огромные преимущества здоровью глаз. Содержание лютеина, зеаксантина и бета-каротина в этой пряности улучшает работу зрительного нерва, сетчатки, роговицы, хрусталика и других органов глаза, а также снижает риск развития возрастной дегенерации желтого пятна, глаукомы и катаракты.Улучшает кровообращениеСодержащая много железа жизненно важного микроэлемента железа, необходимого для образования новых, здоровых эритроцитов, паприка обеспечивает транспорт кислорода и основных питательных веществ к другим органам тела. Кроме того, она также обеспечивает телу большое количество витамина С, который усиливает усвоение железа тканями и, таким образом, эффективно предотвращает анемию, которая вызывает сильную усталость, вялость и ухудшение психического здоровья.Лечит бессонницуПаприка содержит высокий уровень витамина B6 или пиридоксина, который является мощным питательным веществом, положительно влияющим на неврологические функции и регулирующим деятельность мозга. Он помогает в синтезе гормона сна мелатонина, тем самым избавляя от бессонницы и способствуя спокойному ночному отдыху. Добавление щепотки паприки в основные блюда на ужин помогает сохранить нейромедиаторную активность серотонина, который поднимает настроение, снимает стресс и депрессию.