Астрологи рассказали о здоровом питании для разных знаков зодиака

Знак зодиака оказывает значительное влияние не только на судьбу человека, но и на диетические особенности. Астрологи считают, что рожденным под разными знаками людям нужно придерживаться разных правил, составляя здоровое меню.Овнам следует выбирать продукты, в которых много белка. А вот увлекаться специями представителям этого знака не следует. Рацион Тельцов должен содержать минимум жиров, сахара и крахмала. Но для того, чтобы похудеть, нельзя забывать и о физической активности.Близнецы должны соблюдать распорядок дня, а также не ужинать слишком поздно, если хотят сбросить лишние килограммы. Ракам не следует переедать, а также чрезмерно увлекаться быстрыми перекусами. Львам подходит интуитивное питание. Девам нельзя сильно увлекаться диетами, так как вреда от неправильно подобранной диеты может быть гораздо больше, чем пользы.Весам лучше исключить из рациона сладкое и мучное. Скорпионы должны употреблять побольше морепродуктов. Козероги должны есть часто, но небольшими порциями — этому знаку хорошо подходят такие заряженные энергией продукты, как мед, орехи и морепродукты. Водолеям следует держаться подальше от жирного мяса, сладостей и выпечки. Рыбы не должны есть слишком большие порции, а также пренебрегать овощами и фруктами.