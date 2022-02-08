Какой уровень сахара в крови считается нормальным и что делать, если он понижен или повышен

Делайте анализ на глюкозу как минимум раз в три года.На самом деле речь идёт не о сахаре, а о глюкозе. Сахар, как и любой другой углевод, не усваивается организмом напрямую: он расщепляется в кишечнике до простых сахаров (моносахаридов) и попадает в кровь в виде глюкозы.В крови здорового человека весом 70 кг постоянно находится примерно 1 чайная ложка (4 грамма) глюкозы.Это вещество является основным источником энергии для всех клеток тела. Именно благодаря ему у нас есть силы, чтобы дышать, двигаться, учиться и думать.Как измеряют уровень сахара в крови и что считается нормойВ международной практике уровень сахара в крови (гликемия) измеряется в так называемой молярной концентрации — миллимоль на литр (ммоль/л). В США, Германии и некоторых других странах также распространена массовая концентрация — в миллиграммах на децилитр (мг/дл). Чтобы перевести одну концентрацию в другую, достаточно запомнить такое равенство: 1 ммоль/л = 18 мг/дл.Анализ крови на сахар делают натощак — как правило, с утра. Это важно, поскольку любая съеденная пища может повысить уровень глюкозы.Брать анализ можно из пальца или из вены. Исследования венозной крови дают более точный результат.Норма глюкозы в крови, взятой натощак из вены, — от 3,9 до 5,6 ммоль/л (70–100 мг/дл).Если результат анализов отличается от нормы, это значит следующее:От 5,6 до 6,9 ммоль/л — так называемый преддиабет. Это лёгкое повышение уровня сахара в крови, которое означает, что в вашем организме происходят некие процессы, увеличивающие риск развития диабета.7 ммоль/л и выше — гипергликемия (повышение уровня глюкозы в крови). Чаще всего нарушение говорит о сахарном диабете.Ниже 3,9 ммоль/л — гипогликемия (снижение уровня глюкозы в крови). Это тоже нездоровое состояние, которое может быть признаком целого ряда нарушений в организме.Учтите: при анализе крови из пальца значения нормы сдвигаются — до диапазона 3,3–5,5 ммоль/л.Почему уровень сахара в крови меняетсяОрганизм регулирует количество глюкозы в крови с помощью:ферментов, которые помогают расщеплять углеводы в кишечнике и таким образом влияют на скорость попадания глюкозы в кровоток;гормонов, определяющих, как быстро клетки тела будут потреблять сахар из крови.Необходимые ферменты вырабатываются поджелудочной железой. Она же производит инсулин — ключевой гормон, благодаря которому клетки способны усваивать глюкозу. Если инсулина слишком мало или, например, клетки по каким?то причинам прекращают на него реагировать (это называется инсулинорезистентностью), уровень сахара в крови растёт. При первой ситуации говорят о диабете 1?го типа, при второй — о диабете 2?го типа.На гликемию также влияет работа:печени и почек, которые очищают кровь от излишков глюкозы и выводят вещество из организма;щитовидной железы: выделяемые ею гормоны определяют скорость, с которой клетки потребляют сахар из крови;надпочечников. Эта парная эндокринная железа также производит гормоны (например, адреналин), от которых зависит скорость обмена веществ.Чем опасно отклонение уровня сахара от нормыИ гипо-, и гипергликемия влияют на самочувствие. Первым делом страдает мозг, поскольку его клетки потребляют около половины (до 60% — если речь идёт о голодном или малоподвижном человеке) всей энергии, поставляемой глюкозой.Головокружение, потеря концентрации, слабость, потемнение в глазах, дрожащие руки — общие симптомы как для пониженного, так и для повышенного уровня сахара в крови. Но у ненормальной гликемии, помимо плохого самочувствия, есть и другие, более серьёзные последствия.При постоянной гипергликемии глюкоза накапливается в органах и тканях и становится токсичной — начинает разрушать печень, почки, сетчатку глаз, сосуды, сердце, нервную систему. При недостатке сахара клеткам организма хронически не хватает питания, и это тоже приводит к повреждениям жизненно важных органов.Почему уровень сахара в крови повышенЧаще всего это говорит о преддиабетическом состоянии или уже возникшем сахарном диабете. Однако к повышению гликемии могут приводить и другие медицинские проблемы.Гипертиреоз. Так называют состояние, при котором щитовидная железа производит слишком много гормонов.Панкреатит — воспаление поджелудочной железы.Сильный стресс.Травма или хирургическая операция.Заболевания печени.Инсульт.Рак поджелудочной железы, а также другие, более редкие, опухоли.Почему уровень сахара в крови пониженГипогликемия — тоже распространённый спутник диабета. Она возникает, если страдающий этим заболеванием человек по ошибке принимает слишком много инсулина. Но возможны и другие причины снижения уровня глюкозы в крови.Недостаточное питание. Количество сахара в крови падает, если вы сидите на слишком жёсткой диете или страдаете пищевым расстройством поведения, например анорексией или булимией.Слишком напряжённые и долгие физические упражнения. Положим, вы только что пробежали марафон, проехали несколько десятков километров на велосипеде или просто копали огород, забыв об обеде.Гипотиреоз. Это состояние, при котором щитовидка производит слишком мало гормонов.Заболевания надпочечников, гипофиза, печени или почек.Как узнать, что уровень сахара в крови отклонился от нормыСделать это без анализа крови практически невозможно. Дело в том, что характерные симптомы снижения или повышения уровня глюкозы легко спутать с обычной усталостью или, например, реакцией на изменения погоды.Чтобы не пропустить развивающуюся гипо- или гипергликемию и вызвавшие её заболевания, медики рекомендуют регулярно делать анализ на уровень сахара в крови.Сдавать кровь на сахар надо не реже чем раз в три года. Это особенно важно для людей старше 45 лет.Кроме того, анализ рекомендуется как можно быстрее сделать в том случае, если у вас появились признаки диабета:участилось мочеиспускание;вы сильно прибавили в весе;у вас ухудшается зрение;регулярно накатывает слабость, вплоть до потемнения в глазах.Что делать, если уровень сахара в крови понижен или повышенЭту ситуацию обязательно надо обсудить с терапевтом. Врач установит причины гипо- или гипергликемии, поставит точный диагноз и даст инструкции, как вернуть уровень глюкозы в норму.В зависимости от поставленного диагноза медик может прописать лекарства. Некоторые из них, возможно, придётся принимать всю жизнь.