Может затруднить дыхание: сколько времени можно носить респиратор
Например, есть большая разница в использовании одной маски, чтобы пойти в продуктовый магазин и носить ее весь день на работе.
То есть, время ношения маски более важно, чем частота, говорит Ричард Флаган, который изучает маски и аэрозоли в Калифорнийском технологическом институте. В целом он рекомендует ограничить использование маски N95 примерно двумя-тремя днями. С каждым вдохом, который вы делаете в N95, частицы накапливаются на маске. Это может затруднить дыхание, если маска забивается.
Резинка на маске также может изнашиваться и не так плотно прилегать к лицу. Респиратор также может загрязниться или намокнуть, особенно если вы используете его во время тренировки.
Поэтому, если вы заметили какие-либо из этих изменений в своей маске, пришло время прекратить ее использование, даже если вы использовали только несколько часов. А поскольку маски N95 нельзя стирать, их следует выбросить.
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