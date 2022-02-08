Можно ли из-за коронавируса навечно потерять нюх

Способны ли некоторые жертвы COVID-19 навсегда лишиться чувства обоняния? Почти половина жертв вируса может столкнуться с очень длительными нарушениями запаха и вкуса, как показало исследование шведских учёных из Каролинского института.Наряду с лихорадкой и кашлем одним из ключевых симптомов COVID-19 является потеря обоняния, а также вкуса. Люди становятся неспособны распознавать пищу ни по запаху, ни по её вкусу, поскольку оба этих чувства неразрывно связаны между собой. В большинстве случаев проблема разрешается самостоятельно в течение нескольких недель. Однако приблизительно половина жертв коронавируса может столкнуться с более длительными нарушениями вкуса и запаха, как показывают предварительные исследования.Учёные из Стокгольма провели тесты на 100 пациентах, которые потеряли вкус и запах из-за коронавируса в марте 2020 года. Через 18 месяцев почти 5% этих людей так и не восстановили эти чувства. Предыдущие исследования, правда, тоже предполагали аналогичное количество жертв долговременного нарушения функций вкуса и запаха, которые сохраняются не менее чем 6 месяцев после восстановления от первоначальной болезни.Однако новое исследование показывает, что для небольшого количества пациентов с коронавирусом их неприятные «приключения» могут не закончиться никогда. А при этом пока неясно, будут ли данные нарушения сохраняться пожизненно, поскольку сам коронавирус появился на нашей планете всего лишь два с лишним года тому назад. И проводить подробные исследования о гораздо более долгосрочных воздействиях вируса на организм будет возможно лишь с течением времени.