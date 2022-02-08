При каком пульсе стоит вызывать скорую помощь

Кардиолог Юрий Конев: учащенный пульс у человека в состоянии покоя является серьезным поводом для обращения к врачам.Пульс, как известно, отражает тот ритм, в соответствии с которым происходит сердцебиение.«Причин сбоя сердечного ритма множество. У пожилых людей частый пульс свидетельствует о нарушениях деятельности сердца», – заметил врач в интервью.Учащение пульса называется тахикардией. Кардиолог Конев уточнил, что в определенных обстоятельствах она является естественным событием, но если тахикардия длится долгое время, не проходит при отсутствии физического напряжения, волнения, это указывает на проблемы с сердцем, требующие врачебного осмотра и консультации.Серьезной причиной для обращения к медикам Юрий Конев назвал пульс, превышающий 90 «стуков» в минуту и не успокаивающийся полчаса или час в состоянии покоя. Также врач объяснил, при каком пульсе срочно нужна скорая помощь.«Вызывать скорую нужно, когда пульс превышает 150 ударов в минуту, или является настолько частым, что вовсе не определяется», – подсказал кардиолог.