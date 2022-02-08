Тефлоновый пластырь в мозге поможет при головных болях

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В Лондоне проводятся уникальные операции, предназначенные для борьбы с тяжелейшими головными болями. Хирурги удаляют небольшую часть черепа и имплантируют специальные пластыри в мозг, которое блокирует болевые сигналы.В лондонском госпитале St Guy's and St Thomas начали проводить уникальные и пока беспрецедентные хирургические операции, которые должны помочь людям с очень тяжёлой разновидностью головных болей. В медицине ее называют кратковременная односторонняя невралгиформная головная боль с инъекцией и разрывом конъюнктивы (синдром SUNCT), и в России от неё страдает приблизительно до 25 000 человек. В ходе уникального лечения блокируются болевые сигналы, проходящие по основному нерву. Исследования показали, что методика весьма эффективна.SUNCT вызывает стреляющие боли в одной из сторон лица, в челюстях и деснах, иногда затрагивает глаза и носовые проходы. Чаще всего от синдрома страдают мужчины старше 50. Природа возникновения этого расстройства до конца не установлена, но считается, что она связана с нарушениями в области мозга, связанными с тройничным нервом, который контролирует ощущения боли в лице.Во время процедуры нейрохирургии вырезают небольшой кусочек черепа позади уха и тщательно отделяют тройничный нерв у основания мозга от находящихся рядом с ним артерий. Затем они помещают крошечный фрагмент политетрафторэтилена - той же самой субстанции, которая применяется при тефлоновых покрытиях, между нервом и артерией для того, чтобы разделить их. За счет снятия давление на нерв сокращается и восприятие боли. Политетрафторэтилен - распространённый хирургический имплант, он не вызывает никакой реакции внутри организма, которая могла бы спровоцировать серьёзные осложнения. На основании уже более 50 проведенных через эту процедуру пациентов можно сообщить, что SUNCT имеет эффективность на уровне 70%. Речь идёт о практически полном выздоровлении.