Десять витаминов и минералов, которых чаще всего не хватает организму

Февраль — самое время проверить, всего ли хватает, и принять меры в случае недостатка микроэлементов и витаминов.Врачи не устают повторять: не менее двух третей суточной нормы всех необходимых витаминов, минералов и полезных веществ мы должны получать с пищей. Но если сбалансированный рацион наладить не удается, так и быть, стоит восполнять дефицит с помощью добавок. Но прежде чем идти в аптеку, проверьте, что именно у вас в дефиците. Даем подсказку: скорее всего, вам не хватает каких-то витаминов из этого списка.КалийНедостаток калия в организме – верный путь к нарушениям работы сердца, почек и даже мышц. Калия много в брокколи, помидорах, картофеле, цитрусовых, бананах и сухофруктах. И помните: если вы принимаете препараты для здоровья сердца или почек, вам ни в коем случае нельзя принимать добавки калия.Жирные кислотыЖирные кислоты омега-3 – это секретное оружие, которое помогает сохранять молодость и здоровье наших сосудов, но, увы, многим из нас их не хватает. Больше всего этих полезных кислот в орехах, растительном масле, рыбе жирных сортов, а также яйцах и морепродуктах.Витамин СЭтот витамин, конечно, не способен полностью избавить нас от простуд, но он укрепляет вашу иммунную систему, а также защищает сердце. Как ни странно, многие из нас не получают необходимые 75 мг витамина С в день. Если вы думаете, что это ваш случай, ешьте сладкий перец, апельсины, киви, брокколи, клубнику и брюссельскую капусту.Витамин DДаже если вы живете в местности, где много солнца, у вас все равно может быть дефицит витамина D. Если же темная зима и сумеречная осень – ваша привычная среда обитания, вам точно стоит проверить уровень «солнечного» витамина. Дефицит можно восполнить, если есть куриные яйца, лосось или тунец и сыр.ЖелезоЕсли вы придерживаетесь вегетарианского рациона, у вас очень высок риск дефицита железа, которое необходимо для нормального роста и развития, а также для крови. Железа много в говядине, хлебе, крупах, а также бобовых – фасоли, нуте, чечевице.КальцийНаш организм запасает кальций только в первые два десятилетия нашей жизни, дальше мы должны постоянно восполнять запас. У женщин младше 50 лет ежедневная доза кальция – 1000 мг, после 50 лет потребность еще выше.ПробиотикиПробиотики необходимы для нормальной работы нашего кишечника – и, к сожалению, подавляющее большинство из нас не получают их в достаточном количестве. К счастью, пробиотики содержатся не только в йогурте, но и в ферментированных продуктах, например, кислой капусте, мисо или кефире.ХолинХолин необходим для здоровья печени, а также для доставки жирных кислот в клетки нашего тела. небольшое исследование 2015 года подтвердило: 89% взрослых не получает необходимых 550 мг холина в день. Главные источники холина — говядина, лосось, курица и куриные яйца.Витамин Е15 мг витамина Е в сутки помогают поддержать нашу иммунную систему, а также справиться с хроническими заболеваниями. Этого витамина много в орехах и семечках, а также в кукурузном, подсолнечном и соевом масле.КлетчаткаНедостаток клетчатки резко повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, также без клетчатки невозможна нормальная работа кишечника. Рекомендованная ежедневная доза пищевых волокон для взрослых – 25 грамм в день.