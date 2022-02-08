Отказ от сахара на 14 дней: как челлендж повлияет на организм

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Важно контролировать количество съеденного сахара.Сахар давно признан врачами, как добавка, которая несет нашему организму большой и часто непоправимый вред. Злоупотребление сладостями становится причиной ожирения, ССЗ, диабета, и даже ускоряет старение. Медики советуют отказаться от сладкого всего на две недели, чтобы увидеть позитивные изменения, которые произойдут с вашим организмом.По словам врача, поступление в организм слишком большого количества сахара не может усваиваться, он будет превращаться в жир, что приведет к ожирению, гипертонии, гиперлипидемии и другим сердечно-сосудистым и цереброваскулярным заболеваниям.Американская медицинская ассоциация опросила 10 000 любителей сладкого в течение 15 лет и обнаружила, что у них в 2-3 раза выше риск смерти от сердечных заболеваний, чем у других людей.Чем чревато употребление сахараДоктор Гарсия говорит, что чрезмерный сахар также может увеличить нагрузку на поджелудочную железу, повлиять на ее функцию, и увеличить риск диабета и ожирения печени.Клинические исследования показали, что избыток сахара связывается с коллагеновыми и эластиновыми волокнами кожи, что приводит к реакции гликирования. Эта реакция является одной из основных причин старения кожи.Какие изменения произойдут после отказа от сахараПо словам эксперта, диета, исключающая добавление сахара, может быть очень полезной для вашего здоровья в целом.После 14 дней отказа от добавленного сахара вы заметите, что ваша кожа стала более упругой, эластичной, невероятно сияющей, а морщины значительно уменьшились.В то же время ваш вес будет медленно снижаться, а тело становиться намного здоровее.«Основная цель состоит в том, чтобы исключить весь добавленный сахар и продукты с высоким содержанием добавленного сахара в течение 14 дней, включая хлеб, печенье, пирожные, конфеты, мороженое, печенье, газированные напитки, подслащенные сахаром кофейные напитки и так далее», — пишет доктор.Чем заменить добавочный сахарВрач советует употреблять природный сахар, который содержится в таких продуктах, как овощи, фрукты и молочные продукты.Натуральные продукты содержат не только натуральные сахара, но и витамины, пищевые волокна, минералы и многое другое. Эти вещества замедляют скорость поступления сахара в кровь и поддерживают стабильный уровень сахара в крови.«Сахар в натуральных продуктах не представляет опасности для здоровья», — резюмировала врач.