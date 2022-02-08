Психологи рассказали, как избавиться от боли в животе из-за стресса
Психолог Елена Любченко на странице в Instagram рассказала, как стресс влияет на кишечный трак и научила справляться с проявлениями тревожных состояний.
В кишечном тракте миллионы нервных окончаний. Кишечник называют «вторым мозгом». И когда головной мозг реагирует на стресс возбуждением, депрессией, тревогой, «кишечный мозг» – реагирует СРК и повреждением кишечного барьера, а последнее делает организм проницаемым для инфекций и воспалений.
Кишечный барьер – важный блокпост иммунной системы. Если он поврежден – мы начинаем болеть. Более того, если он хронически немного поврежден – так что мы не замечаем воспаления или болей, через бреши может проникать эндотоксин и провоцировать тревожность, депрессию, плохое настроение!
И да, все это может усиливаться во время стресса (исследование про обычные публичные выступления это подтверждают). Что уж говорить о серьезных и хронических нервных расстройствах.
Тревога провоцирует стресс, а он — снижение «иммунки», что делает нас уязвимыми перед различными вирусами.
Что делать?
Успокаиваться.
Дышать. Три глубоких медленных вдоха уже снимают стрессовый ответ.
Останавливать игру воображения, если вы склонны к тревоге.
Не смотреть запугивающие медиа. Вы усиливаете инфостресс, а мы все и так живем в стрессовом котле.
Лечить живот: врач, анализы, диеты.
Побольше природы и позитива. Поменьше «достигаторства» и СРК.
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