Где вегетарианцы могут добыть железо

Популярные диеты, подразумевающие полный отказ от мяса, могут привести к дефициту в организме важного минерала железа. И тогда в расчёт можно принять даже количество красного вина в рационе.Всё большее количество людей переходит исключительно на растительную пищу. Так, в одной только Великобритании за 10 лет более чем в два раза увеличилось число людей, которые отказались от продуктов животного происхождения. Однако эксперты полагают, что этот тренд приводит к росту количества жертв анемии или дефицита железа в крови. Сейчас почти половина девочек в возрасте от 11 до 18 лет обладают критически низким уровнем данного минерала из-за резкого сокращения употребления красного мяса. Девочки подросткового возраста получают только половину из рекомендованных суточных 15 мг железа в день, а более старшие женщины незначительно больше, как показывают многочисленные исследования.Но к каким же источникам железа можно прибегнуть, если вы решили отказаться от мяса? Хорошим заменителем является тофу, который представляет собой продукт переработки соевого молока. В 100 г тофу столько же железа, сколько и в небольшом стейке из свинины. Обращайте внимание на кешью. Вообще, все орехи содержат железо, но этот сорт особенно богат данным минералом. В 30 г кешью 1,86 мг железа, а еще 6,2 г белка, 20% суточной рекомендованной дозы магния и треть необходимой порции цинка.Не отказывайтесь от сушёных абрикосов, в которых мало витамина C, но достаточно много железа. В консервированных сардинах в томатном соусе 3,2 мг железа на порцию в 120 г. Наконец, в 250 мл красного вина содержится 2,25 мг железа, что составляет 15% рекомендованной суточной дозы. Также в красном вине полезные для сердца полифенолы, но они могут уменьшить абсорбцию железа организмом, поэтому вином увлекаться не следует.