4 детокс-задачи, как очистить организм от токсинов — советы диетолога

Детокс – очень популярный метод очищения организма от токсинов, к которому все чаще прибегают украинцы. В глобальной сети сегодня можно найти множество вариантов такой диеты, однако безопасны ли они?Диетолог Лариса Гончарова отвечает на вопрос, какие бывают детокс-программы и чем следует руководствоваться при выборе своей идеальной диеты.На месяц отказаться от жареной и острой пищи, кофе и алкоголя – такова обычная программа детокса. Однако результаты таких экспериментов поражают – организм очищается, улучшается общее состояние, укрепляется иммунитет и даже перестают прогрессировать аллергические проявления.Сейчас в интернете можно найти немало детокс-программ, например, употреблять только овощи и фрукты, пить фреши, голодать или использовать специальные порошки и таблетки вместо еды. Но что лучше выбрать?“Детокс – это облегченная ситуация для желудочно-кишечного тракта. Но это не совсем сбалансированная диета, ведь, как правило, в ее основе лежат углеводные продукты”, – объясняет диетолог Лариса Гончарова в эфире канала “Украина”. Сидеть на такой диете следует от недели до месяца. За это время организм должен очистить от токсинов печень, желудочно-кишечный тракт, лимфатическую и кровеносную системы.4 важных задачи, которые нужно сделать, чтобы очистить организмЗадача 1.Важно пить достаточное количество воды каждый день, ведь вместе с едой в организм поступают не только полезные вещества, но и небезопасные остатки: загустители, подсластители и стабилизаторы – их нужно выводитьЗадача 2Откажитесь от газированных напитков, пакетированного сока, чая, кофе и алкоголя.Задача 3Исключите из рациона рафинированное масло, сахар, муку, белый рис, консервы и полуфабрикаты.Задача 4Чтобы выбрать “правильную” детокс-диету, следует обратиться к специалистам, ведь каждый организм уникален."Каждому человеку важно брать из этой системы то, что необходимо именно ему, - настаивает Лариса Гончарова. - Нужно подбирать продукты вместе с врачом, учитывая геном, иммунную систему и биохимические процессы. С таким подходом ваш организм самостоятельно начнет выводить токсины".