Повышенное давление: перекусы курагой помогают уменьшать проявление гипертонии

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Специалисты называют курагу одним из наиболее полезных вариантов перекуса для тех, кто не может без сладкого.У людей, страдающих гипертонией, кровь очень сильно давит на стенки артерий. Если это становится длительным постоянным явлением, человеку начинают грозить серьезные проблемы с сердцем, мозгом, почками. Между тем, определенные диетические решения помогают улучшить контроль над артериальным давлением, снизить или нормализовать его и не допустить развития критически опасной формы гипертонии.Одним из таких решений, с точки зрения Американской кардиологической ассоциации, являются перекусы полезными продуктами вместо сладостей и выпечки. Конкретно перекусы абрикосами, курагой.«Ключевая причина, по которой абрикос является полезным при гипертонии – это его насыщенность минералом калием», - уточняют эксперты.Медики объясняют, что, помимо участия в основных функциях организма, калий играет большую роль в снижении артериального давления. Благодаря достатку калия, организм не удерживает лишнюю жидкость, не становится подверженным отекам – это становится возможным вследствие хорошей работы почек.Ученые напоминают, что суточная потребность организма в калии составляет от 3500 до 4700 миллиграммов в день (при условии отсутствия почечных патологий). В свою очередь, 100 граммов абрикосов содержат около 259 миллиграммов калия.Чем еще полезны абрикосы и курага. Содержат вещества флавоноиды, защищающие и укрепляющие кровеносные сосуды, уменьшающие проявление сосудистого воспаления.Содержат антиоксиданты, такие как витамин Е и витамин С, способные защищать клетки кожи от ультрафиолетового излучения, уменьшать проявление ранних морщин.Еще один антиоксидант в составе этих плодов – бета-каротин. Богатые бета-каротином и другими каротиноидами абрикосы отлично подходят для укрепления здоровья глаз, поддержания качественного зрения, профилактики возрастных проблем с ним.Абрикосы содержат большое количество пищевых волокон – как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Их употребление способствует улучшению состояния кишечной микрофлоры, размножению хороших бактерий.