Рецепт долголетия: сон защищает от возрастных проблем со здоровьем

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По мнению ученых, одним из способов добиться долголетия является адекватный, достаточный сон – благодаря этому снижается количество возрастных заболеваний.Многие исследования показали, что недостаток сна увеличивает риск развития серьезных заболеваний, включая ожирение, диабет, слабоумие и сердечно-сосудистые патологии – словом, тех возрастных проблем со здоровьем, которые укорачивает человеческую жизнь.«Отсутствие адекватного сна связано с сокращением продолжительности жизни», - констатируют научные специалисты.Издание Oxford Academic опубликовало результаты исследования, авторы которого проанализирован сон и смертность с использованием данных 22-летнего наблюдения за близнецами (21 268 близнецов возрастом старше 18 лет). Испытуемые были разделены на группы в зависимости от продолжительности их сна: короткая (менее 7 часов), средняя или повышенная (более 8 часов). Ученые заключили, что существует «сложная связь между сном и смертностью» в тех случаях, когда продолжительность сна является повышенной или, наоборот, слишком короткой.В частности, недостаточный сон и сон дольше среднего связаны с большее высоким риском возникновения такой возрастной проблемы со здоровьем, как деменция. У долгожителей, в свою очередь, формируется положительная связь между качеством сна, выживаемостью и старением.«Наше исследование показало, что регулярность режима сна может помочь синхронизировать адекватное выделение гормонов и вместе со здоровым рационом это особенно эффективно способствует снижению сердечно-сосудистого риска и увеличению продолжительности жизни», - резюмировали эксперты.